شكرا لقرائتكم خبر عن تكلفة جرعة اللقاح الروسى Sputnik V ضد كورونا أقل من 10 دولارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المنتجة للقاح "سبوتنيك" ضد فيروس كورونا، أن تكلفة جرعة واحدة من اللقاح Sputnik V ستبلغ أقل من 10 دولارات للأسواق الدولية.





وتعهدت الشركة عبر حسابها على تويتر، التوسع فى الاتفاقيات الحالية مع شركاء التصنيع الدوليين لإنتاج اللقاح لأكثر من 500 مليون شخص في عام 2021.

وأعلنت الشركة المنتجة للقاح "سبوتنيك – V" المضاد لفيروس كورونا، أن اللقاح سيكون متاحا بالمجان للمواطنين الروس.، وأعلن الحساب الخاص باللقاح الروسي "سبوتنيك – V"، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، عن نتائج الدراسات التي تجرى على اللقاح بعد مرور 42 يوما من إعطاء الجرعة الأولى منه.

وأسفرت النتائج عن فعالية اللقاح بنسبة 95%، بشرط أن يتلقى الشخص الجرعة الثانية من اللقاح. وأشارت النتائج إلى أن فعالية "سبوتنيك – V" كانت قد وصلت في اليوم 28 من تلقي الجرعة الأولى (الخليج 365 من تلقي الجرعة الثانية) إلى 91.4%، لكنها بلغت 95% في اليوم 42، بعد الجرعة الأولى (اليوم 21 بعد الجرعة الثانية)، بعدما يكون المتطوعون قد شكلوا بالفعل استجابة مناعية مستقرة.