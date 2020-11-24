شكرا لقرائتكم خبر عن استرازينيكا تعلن مزايا لقاح كورونا.. وسعر الجرعة من 2 إلى 4 جنيهات إسترليني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة" Independent"، أن أسهم شركة استرازينيكا AstraZeneca تراجعت بعد الإعلان عن أن لقاح فيروس كورونا، الذي طورته جامعة أكسفورد، كان له معدل فعالية أقل من الأرقام التي أبلغ عنها المنافسان فايزر ومودرنا Pfizer و Moderna

وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 3.81% مساء أمس الاثنين، بعد أن أظهرت نتائج المرحلة الثالثة من تجربة استرازينيكا AstraZeneca أن اللقاح يمكن أن يحمي 70.4% فقط من الناس من الإصابة بفيروس كورونا، على الرغم من أن هذه النسبة تزيد بنسبة تصل إلى 90% إذا تم استخدام جرعة أولى أقل وتصل إلى النصف في المرضى.

وأكدت كل من شركة الأدوية الأمريكية فايزر ومودرنا Pfizer وشركة Moderna الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، أن لقاحاهما يتمتعان بفعالة بنسبة 95 % في الأسبوع الماضى.

وقال مكسيم جاكوبس، من شركة أبحاث الاستثمار إديسون جروب، للصحفيين: "ليس من الطبيعي أن تكون هناك فعالية أقل لجرعة أعلى، يمكن أن يحدث هذا ولكنه نادر، هناك بعض التفسيرات المحتملة، مثل الاستجابة المناعية للناقلات، ولكن من الصعب معرفة ذلك بدون مزيد من البيانات ".

وقالعت الصحيفة، لكن الميزة الرئيسية للقاح استرازينيكا/ أكسفورد AstraZeneca و Oxford jab هي أنه يمكن الاحتفاظ بها في درجة حرارة الثلاجة، على عكس Pfizer لقاح فايزر الذي يتطلب تخزين -70 درجة مئوية و Moderna التي تحتاج إلى ظروف -20 درجة مئوية.

لوضع هذه الأرقام في منظورها الصحيح، يجب تخزين لقاح فايزر Pfizer في درجة حرارة أقل من المعتاد في القارة القطبية الجنوبية خلال فصل الشتاء، بينما يجب تخزين مودرنا في الفريزر.

كشف مدير مجموعة أكسفورد للقاحات ، البروفيسور أندرو بولارد ، في بيان هذا المساء أن هذا التطور الحاسم يعني أنه يمكن توزيع لقاح فيروس كورونا في بلدان أقل تقدمًا من المملكة المتحدة.

قال البروفيسور بولارد، الذي ظهر إلى جانب كبير المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة كريس ويتي، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الافتراضي: "لدينا لقاح يمكن تخزينه في درجات حرارة الثلاجة،

مضيفا "كان هذا مهمًا للغاية بالنسبة لنا في أكسفورد، لأننا أردنا أن نكون قادرين على التأكد من أنه يمكن توزيعه ليس فقط في بريطانيا ، حيث يمكننا إدارة أي شكل من أشكال التوزيع، ولكن في جميع أنحاء العالم، لأن الفيروس لا يمثل مشكلة هنا في المملكة المتحدة إنه للجميع".

أكدت شركة استرازينيكا AstraZeneca، وهى أكبر شركة أدوية بريطانية، أنها ستسعّر اللقاح "بسعر التكلفة"، مما يعني أنه سيبلغ سعر الجرعة حوالي 2 إلى 4 جنيهات إسترليني، هذا هو أقل بكثير من 15 جنيهًا إسترلينيًا لشركة فايزر" Pfizer "، ومودرنا Moderna من 19 إلى 28 جنيهًا إسترلينيًا للجرعة.