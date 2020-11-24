المواجهة التشريعية لجرائم الإتجار بالبشر برسالة دكتوراه بـ«حقوق القاهرة»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تعتبر جريمة الاتجار بالبشر ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم، بعد الاتجار بالسلاح والاتجار بالمخدرات، لذلك أضحى موضوع الاتجار بالبشر من أهم الموضوعات القانونية في الوقت الحالي، سواء على المستوى الدولي أم الإقليمي أم المحلي، مما حدى بمنظمة الأمم المتحدة، للقيام بإبرام العديد من الاتفاقيات، واصدار العديد من الاعلانات، التي تمنع جريمة الاتجار بالبشر.
وفي هذا السياق تناقش اليوم كلية الحقوق بجامعة القاهرة رسالة دكتوراة تحت عنوان «المواجهة التشريعية لجرائم الاتجار بالبشر» للباحث «محمود محمد حسن منصور هلال.
يرأس لجنة المناقشة الدكتور شريف سيد كامل رئيس قسم القانون الجنائي بكليه الحقوق جامعة القاهرة، وباشراف الدكتور طارق فتحي سرور استاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق وعميد معهد الاعمال الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والمستشار الدكتور محمد سمير ذكي نائب رئيس محكمة النقض .
تقدم الدراسة الإجابة على تساؤل رئيسي وهو إلى أي حد تمكن المشرع الوطني محل الدراسة من مواجهة جريمة الاتجار بالبشر؟ والذي من خلال الاجابة عليه توصلنا إلى بعض النتائج والتوصيات المرتبطة بالمواجهة التشريعية الشاملة لجريمة الاتجار بالبشر.
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الوضع في مصر
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اصابات
113,381
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تعافي
101,981
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وفيات
6,560
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