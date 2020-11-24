كيفية التخلص من رائحة الفم الكريهة بشكل طبيعي 

رائحة الفم الكريهة ليست محرجة فحسب، بل يمكنها أيضًا تدمير المواعيد ومقابلات العمل والاجتماعات وغيرها من الأحداث الاجتماعية المهمة.

إذا كانت رائحة أنفاسك تنبعث من رائحة فمك، فهذا لا يعني بالضرورة أنك تعانين من قلة نظافة فمك.

فمك هو المكان المثالي لتكاثر البكتيريا المسببة للرائحة، لذلك ستحتاجين إلى العمل للتخلص من الروائح الكريهة.

إذا كنت تفضلين عدم استخدام غسول الفم أو المحاليل الكيميائية، فجرّبي خيارًا طبيعيًا منعشًا للنفس.

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-اغسلي أسنانك ولسانك مرتين يوميًا على الأقل.

- للتخلص من معظم الروائح، اغسلي أسنانك بالفرشاة بعد الاستيقاظ في الصباح، قبل الذهاب إلى الفراش ليلاً أو بعد تناول وجبة.

- تنظيف الأسنان بالخيط يوميًا أيضًا. إذا كنت تواجهين مشكلة في استخدام الخيط التقليدي، فحاولي استخدام أعواد تنظيف الأسنان بدلاً من ذلك.

-تجنبي تناول الأطعمة ذات الرائحة الكريهة، مثل البصل أو الثوم أو الجبن كذلك القهوة والحليب، فهي يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة أيضًا.

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-قللي من كمية السكر التي تتناولينها. عندما تستهلكين السكر، تتكاثر البكتيريا المسببة للرائحة بسرعة أكبر في فمك.

-اشربي ثمانية أكواب أو أكثر من الماء يوميًا. يطرد الماء البكتيريا ويحافظ على رطوبة فمك، لذلك لن تتسبب في ظهور رائحة كريهة.

امضغي قطعة علكة أو رشي قرفة مطحونة على طعامك قبل تناوله. للقرفة خصائص مضادة للبكتيريا تقضي على الرائحة بشكل طبيعي.

أضيفي بضع قطرات من عصير الليمون إلى الماء قبل شربه. بدلًا من ذلك، قومي بامتصاص شريحة من الليمون. يعمل هذا بشكل جيد للتقليل من روائح الثوم والبصل.

-تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج، مثل التوت والفواكه الحمضية والبطيخ كذلك تناول بعض الأطعمة الغنية بالألياف بما في ذلك التفاح والكرفس، فهي تساعد في تخليص فمك من البكتيريا وإنتاج اللعاب الذي يحتاجه فمك للتخلص من رائحة الفم الكريهة.

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-استخدمي النعناع الطبيعي، فهو يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا.

-اشربي كوبًا من الشاي الأخضر أو الأسود. كلاهما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنع البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة من الالتصاق بالأسنان.

-إذا لم تختفِ رائحة الفم الكريهة فقد تعانين من ارتجاع المريء أو مشاكل في اللوزتين أو الجيوب الأنفية المزمنة أو عدوى الجهاز التنفسي والسكري أو اضطراب الكبد. قومي بزيارة طبيبك إذا كنت تشكين في أن سبب رائحة النفس لديك مشكلة صحية.

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