روسيا تؤكد: لقاح "سبوتنيك V" فعّال بنسبة 95%

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت روسيا أن لقاحها "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجدّ الذي طوّره مركز أبحاث غاماليا في موسكو، فعّال بنسبة 95%.

وأشار بيان صادر عن المركز ووزارة الصحة الروسية والصندوق السيادي الروسي المشاركين في تطوير اللقاح إلى أن هذه نتائج أولية لتجارب على متطوّعين بعد 42 يوماً من حقن الجرعة الأولى.

يذكر أنه سبق أن سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من الفيروس المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، ويحمل هذا اللقاح اسم "سبوتنيك V"، وتم تطويره على يد خبراء مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأعلن رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة حول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج هذا اللقاح في 5 دول، والطاقات المتاحة تسمح بإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.

وكشف أن اللقاح الواقي من مرض كوفيد-19 والمكون من حقنتين سيقل ثمنه عن 20 دولارا للفرد الواحد في الأسواق العالمية وإنه سيتاح مجانا للمواطنين الروس.