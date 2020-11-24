شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ 800 سنة.. العالم على موعد مع حدث فلكي نادر يوم 21 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لأول مرة منذ 8 قرون، سيكون العالم على موعد في 21 ديسمبر المقبل مع حدث فلكي أو على الأحرى «لقاء فلكي» نادر سيراه الجميع.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، نقلًا عن علماء فلك، أن كوكبي زحل والمشتري سيقتربان من بعضهما البعض يوم 21 من ديسمبر المقبل، إلى درجة كبيرة لم تسجل منذ نحو ثمانية قرون.

وأوضحت الصحيفة أن الكوكبين بدآ منذ الصيف الماضي الاقتراب من بعضهما البعض، ومن المنتظر أن يظهرا في وقت لاحق بعد أن تصبح المسافة الفاصلة بينهما أقل من مسافة القمر الكامل. وبحسب الصحيفة فإن الكوكبين سيبلغان هذه الدرجة من القرب عند حدوث الانقلاب الشتوي. ويرتقب أن يكون هذا المشهد مرئيا من أي نقطة على كوكب الأرض، لكن من يُوجدون عند خط الاستواء سيكونون أكثر قدرة على رؤيته.

وقال الباحث في علم الفلك بجامعة رايس في ولاية تكساس، باتريك هارتيجان، إن هذا الاقتراب النادر بين هذين الكوكبين سيجعلهما يبدوان مثل قمر مزدوج في 21 من ديسمبر المقبل، أما المسافة الفاصلة بينهما فستناهز 20% فقط من مسافة قُطر القمر الكامل.. وسيكون بمقدور كل من يستخدم التلسكوب أن يرى كل كوكب من الكوكبين، إضافة إلى أقمارهما خلال المساء نفسه.

ولن يعود الكوكبان إلى الاقتراب من بعضهما البعض لهذه الدرجة إلا في سنة 2080، وعندئذ، سيكونان في نقطة أعلى من الأرض، وستكون رؤيتهما ممكنة لمدة أطول. وبعد ذلك، لن يحدث التقارب بهذا الشكل بين الكوكبين مرة أخرى إلا في سنة 2400، أي بعد قرون طويلة.