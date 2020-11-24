5 نصائح لكبار السن من الرجال والنساء للتخلص من الوزن الزائد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تقدم الناس في العمر، قد يصبح من الصعب الحفاظ على وزن الجسم وقد ينتهي الأمر بالأمور إلى الانهيار.زيادة الوزن غير المسبوقة وغير الضرورية هي نتيجة التقدم في السن يعود سبب فقدان الوزن هذا في الغالب إلى تراكم الدهون في الجسم، يمكن أن يؤدي هذا إلى مشاكل أخرى مثل زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، وانخفاض صحة العظام والعديد من المشكلات الأخرى المتعلقة بالصحة لن يؤدي فقدان الوزن إلى زيادة حركة الجسم فحسب ، بل سيجعل الجسم أكثر صحة أيضًا، حسبما ذكر تقرير لصحيفة TIME NOW NEWS.

وفقًا لآخر الدراسات، وجد الباحثون أن العمر لا يهم ، ولا يشكل عائقاً في إنقاص الوزن وجد باحثون من جامعة وارويك ومستشفيات جامعة كوفنتري ووارويكشاير في المملكة المتحدة أن مرضى السمنة الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا يمكن أن يفقدوا قدرًا معادلاً من الوزن مثل الأشخاص الأصغر سنًا الذين يستخدمون تغييرات نمط الحياة فقط. نُشرت نتائج الدراسة في مجلة Clinical Endocrinology. يعتقد الباحثون أن هذا سيساعد في إزالة المفاهيم الخاطئة حول فعالية فقدان الوزن لدى كبار السن.

5 نصائح لكبار السن للتخلص من الوزن الزائد

زيادة النشاط البدني: التمرين هو وسيلة فعالة لفقدان الوزن غير الضروري يمكن أن يساعد البقاء نشيطًا بدنيًا طوال الوقت على زيادة حركة المفاصل والعضلات في الجسم. سيسهل ذلك على الجسم التكيف مع روتين التمارين التي تركز على فقدان الوزن.

تقليل تناول العشاء: وفقًا لبعض الدراسات الموضحة في PubMed Central ، فإن تقليل تناول السعرات الحرارية في العشاء يمكن أن يساعد في تقليل الوزن والمساعدة في إدارة الوزن قد يشمل تناول السعرات الحرارية المثالية في الوجبات تناول أقصى قدر من السعرات الحرارية أثناء الغداء والفطور وتقليل السعرات الحرارية أثناء العشاء.

استهلك البروتين: يعتبر وزن الجسم الذي يتكون من وزن العضلات جسمًا صحيًا مقارنة بوزن الجسم الذي يحتوي على الدهون كعنصر مساهم رئيسي. البروتين مهم للجسم لاكتساب العضلات بوزن صحي.

تناول الكثير من الماء : من الضروري أن تكون مدركًا للطريقة التي يختارها المرء للبقاء رطبًا يوفر الترطيب الغذاء للجسم. يمكن أن يؤدي استخدام المشروبات الغازية والمشروبات الغازية والعصائر كبديل عن الماء للبقاء رطبًا إلى إضافة كمية زائدة من السكر إلى النظام الغذائي. هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والحالات الصحية مثل مرض السكري والسمنة.

النوم الجيد: النوم الجيد مهم للجسم لعدة أسباب بصرف النظر عن تأثيره النفسي على الجسم، يمكن أن يسبب أيضًا مشاكل صحية مثل السمنة. لا يمكن أن يساعد تحسين جودة النوم من خلال الالتزام بجدول زمني في إدارة الوزن فحسب، بل يمكنه أيضًا تحسين الحالة المزاجية العامة عن طريق تعزيزها وجعلها أكثر حيوية وسعادة.