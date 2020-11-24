شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو المبلغ المطلوب لشراء لقاح كورونا؟ والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 كشف مدير منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، أن هناك "حاجة ماسة" إلى 4.3 مليارات دولار لخطة عالمية لمشاركة لقاحات فيروس كورونا المستجد.

ولفت تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى وجود "خطورة من سحق الفقراء والضعفاء" خلال التدافع للحصول على لقاحات "كوفيد-19"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز. ووقعت عشرات الدول على خطة اللقاحات العالمية المعروفة باسم "كوفاكس" التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي"، لتوفير جرعات اللقاح لدول لا يمكنها تحمل تكاليفه بطريقة أخرى. وحتى الآن، جمعت 5 مليارات دولار، بما فيها أكثر من 500 مليون يورو (600 مليون دولار) من ألمانيا.

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