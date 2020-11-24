شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مرض النخالة الوردية وكيف يؤثر على البشرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النخالة الوردية عبارة عن طفح جلدى يبدأ في العادة على شكل بقعة دائرية أو بيضاوية كبيرة على صدرك أو بطنك أو ظهرك، ويمكن أن تؤثر على أي مجموعة عمرية. وتشيع أكثر بين عمري 10 إلى 35 عامًا، وتختفي عادة دون علاج خلال 10 أسابيع.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يعتبر السبب الدقيق للنخالية الوردية غير واضح، وتشير بعض الأدلة إلى أن الطفح قد يحدث بسبب عدوى فيروسية، لا سيما عن طريق سلالات معينة من فيروس الهربس. ولكن لا علاقة لها بفيروس القوباء الذي يسبب القروح الباردة لا يُعتقد أن النخالية الوردية معدية.

مضاعفات النخالية الوردية ليست محتملة، إذا حدث وظهرت الأعراض، فقد تتضمن:

1ـ حكة شديدة.

2ت وجود بقع بنية دائمة على الجلد الداكن بعد شفاء الطفح الجلدي.

تبدأ النخالية الوردية عادةً بظهور بقعة حرشفية كبيرة ومرتفعة قليلاً — تسمى بقعة الطليعة على الظهر أو الصدر أو البطن قبل ظهور بقعة الطليعة، يشعر البعض بآلام الصداع، أو الإجهاد، أو الحمى، أو التهاب الحلق.

بعد مرور بضعة أيام حتى بضعة أسابيع من بدء ظهور بقعة الطليعة، قد تلاحظ ظهور بقع حرشفية صغيرة على الظهر أو البطن تشبه في شكلها نمط شجرة الصنوبر قد يسبب الطفح الشعور بالحكة، والتي تكون شديدة في بعض الأحيان.

في معظم الحالات، تشفى النخالة الوردية من تلقاء نفسها في فترة تتراوح بين أربعة و10 أسابيع. إذا لم يختفِ الطفح الجلدي بمرور هذا الوقت، أو كانت الحكة مزعجة، فتحدّث مع طبيبك بشأن العلاجات التي يمكنها المساعدة، تنتهي الحالة بدون ندوب ولا تتكرر عادةً مرة أخرى، وإذا لم تخفف العلاجات المنزلية من الأعراض أو تقصر مدة الإصابة بالنخالة الوردية، فربما يصف لك طبيبك دواءً. تتضمن الأمثلة"الكورتيكوستيرويدات، مضادات الهيستامين، أدوية مضادة للفيروسات".