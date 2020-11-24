شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس استرازينيكا: تصنيع 3 مليار جرعة من لقاح أكسفورد لكورونا 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال باسكال سوريوت الرئيس التنفيذي لشركة استرازينيكا "يمثل اليوم علامة فارقة مهمة في كفاحنا ضد الوباء تؤكد فعالية هذا اللقاح وسلامته أنه سيكون فعالًا للغاية ضد فيروس كورونا وسيكون له تأثير فوري على حالة الطوارئ الصحية العامة هذه علاوة على ذلك ، فإن سلسلة التوريد البسيطة للقاح وتعهدنا غير الربحي والتزامنا بالوصول الواسع والمنصف وفي الوقت المناسب يعني أنه سيكون ميسور التكلفة ومتاحًا عالميًا ، وسيوفر مئات الملايين من الجرعات عند الموافقة ".

ووفقا للموقع الرسمي لشركة استرازينيكا تضمن التحليل المجمع بيانات من تجربة COV002 المرحلة الثانية / الثالثة في المملكة المتحدة وتجربة COV003 المرحلة الثالثة في البرازيل يتم تقييم أكثر من 23ألف مشارك بعد جرعتين من نظام نصف جرعة / جرعة كاملة أو نظام من جرعتين كاملتين من AZD1222 أو لقاح مقارن للمكورات السحائية يسمى MenACWY أو محلول ملحي.

تقوم التجارب العالمية بتقييم المشاركين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر من مجموعات عرقية وجغرافية متنوعة يتمتعون بصحة جيدة أو يعانون من حالات طبية أساسية مستقرة.

تُجرى التجارب السريرية أيضًا في الولايات المتحدة واليابان وروسيا وجنوب إفريقيا وكينيا وأمريكا اللاتينية مع تجارب مخططة في دول أوروبية وآسيوية أخرى في المجموع ، تتوقع الشركة تسجيل ما يصل إلى 60 ألف مشارك على مستوى العالم.

تحرز الشركة تقدمًا سريعًا في التصنيع بسعة تصل إلى 3 مليارات جرعة من اللقاح في عام 2021 على أساس متجدد ، بانتظار الموافقة التنظيمية يمكن تخزين اللقاح ونقله والتعامل معه في ظروف التبريد العادية (2-8 درجات مئوية) لمدة ستة أشهر على الأقل وإدارته ضمن إعدادات الرعاية الصحية الحالية.

وأوضحت الشركة في بيانها أنها تواصل العمل مع الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف والمتعاونين في جميع أنحاء العالم لضمان الوصول الواسع والعادل إلى اللقاح بدون ربح طوال مدة الوباء.

COV002 عبارة عن تجربة عشوائية أحادية التعمي ومتعددة المراكز وعشوائية وخاضعة للرقابة لتقييم سلامة وفعالية واستمناع AZD1222 في 12390 مشاركًا في المملكة المتحدة يبلغ عمر المشاركين في التجربة حتى الآن 18 عامًا أو أكثر ، وهم يتمتعون بصحة جيدة أو يعانون من أمراض مزمنة مستقرة طبيًا ومعرضون لخطر متزايد للتعرض لفيروس كورون، يتلقى المشاركون جرعة واحدة أو جرعتين في العضل من نصف جرعة (حوالي 2.5 × 1010 جسيمات فيروسية) أو جرعة كاملة (حوالي 5 × 1010 جسيمات فيروسية) من AZD1222 أو لقاح المكورات السحائية MenACWY يتم سحب عينات دم للمشاركين وتقييمات سريرية للسلامة بالإضافة إلى المناعة في نقاط زمنية متعددة حتى عام واحد بعد التطعيم.