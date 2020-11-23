شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من خطورة البانادول والمكملات الغذائية على صحة الكبد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية، من خطورة الإفراط في تناول المكملات الغذائية والأعشاب على الصحة. وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن البانادول والمكملات الغذائية والأعشاب من أكثر الأدوية أو السموم المؤدية لالتهاب الكبد والفشل الكبدي.

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