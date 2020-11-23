مصر تحيل غير مرتدي الكمامة لمحكمة أمن الدولة العليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إنه سيتم إحالة غير مرتدي للكمامة لمحكمة أمن الدولة وتغريمه 4 آلاف جنيه.
وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع قناة "النهار" المصرية، أن الدولة المصرية لها خبرة جيدة في اتخاذ الاجراءات الاحترازية بصورة مبكرة لمواجهة كورونا.
وأكد ضرورة اتباع المواطنين للإجراءات الاحترازية لتقليل أعداد الإصابات.
وتابع: "الدولة ستتخذ قرارات مهمة خلال الفترة المقبلة لتأجيل أنشطة وتجمعات عامة لمواجهة فيروس كورونا، وإن لم نتبع الإجراءات سيكون هناك إجراءات أكثر تشددا".
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