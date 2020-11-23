زيادة قياسية بوفيات كورونا في تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت تركيا، الإثنين، زيادة قياسية بحصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت وزارة الصحة التركية إن عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا زاد زيادة قياسية قدرها 153 وفاة، الاثنين، وذلك في وقت يتكيف فيه المواطنون مع القيود الجديدة المفروضة في أنحاء البلاد وإجراءات حظر التجول التي تفرض نهاية الأسبوع في أعقاب ارتفاع حالات الإصابة خلال الأسابيع الأخيرة.



وبحسب الإجراءات الجديدة التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي، جرى فرض فترات حظر التجول وتقييد ساعات العمل في المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق يوم الجمعة.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على تويتر "إلى أن نتمكن من البدء في إعطاء اللقاح، ادعمونا لنتمكن من الإبقاء على معدل انتشار الوباء تحت السيطرة".

وقالت الحكومة التركية، التي لم تسجل منذ يوليو/ تموز أي إصابات بكوفيد-19 لم تظهر عليها أعراض، الاثنين، إن هناك 6713 حالة جديدة ظهرت عليها أعراض في تركيا.

وأظهرت البيانات الحكومية أن حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 12511 وفاة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن الإصابات بكوفيد-19 في البلاد بلغت 453535 إصابة منذ بداية تفشي الوباء.