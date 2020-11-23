2880 محطة لتلقيح المغاربة ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خصصت المملكة المغربية 2880 محطة للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واستنفرت وزارة الصحة مصالحها لإنجاح هذه العملية.

وكشف وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، عن تخصيص المملكة لحوالي 2880 محطة لتلقيح المواطنين المغاربة ضد فيروس كورونا، مع تنظيم لوائح فرق التلقيح في انتظار وصول باقي الموارد.



وأوضح الوزير، في مُداخلة له، الإثنين، بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، أن وزارته على وشك إنهاء خُطتها للتلقيح ضد كورونا، وذلك خلال أسابيع قليلة عن انطلاق العملية.

ومن بين الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة، إطلاق عملية الاقتناء لإيصال الموارد اللازمة إلى العمالات والأقاليم قبل انطلاق العملية مع التحضير لحصص تكوين الفرق الميدانية.

وقال: "تمت تعبئة جميع المصالح والوزارات المعنية لاسيما الأطر الصحية والإدارة الترابية والقوات الأمنية ودعم القوات المسلحة الملكية لتمر علمية التلقيح في إطار يستجيب لمعايير الجودة على مستوى التراب الوطني لجميع الفئات المستهدفة".

ولفت الوزير إلى أن الأولوية ستعطى، وفقاً للتعليمات الملكية، لمهنيي الصحة والمزاولين لأنشطة أساسية ورجال التعليم والمسنين وحاملي الأمراض المزمنة في فترة تقدر بـ12 أسبوع أي لا تتعدى 3 أشهر.

وأوضح أن المملكة وضعت لجنة تقنية مشتركة تضم كلا من وزارة الداخلية ووزارة الصحة تجتمع بصفة مكثفة ودورية من أجل الاستعداد للعملية وتدقيق لجانب الميداني للعملية.