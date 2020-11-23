وفيات كورونا تتجاوز 50 ألفا في إيطاليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجاوزت إيطاليا، أول بلد أوروبي أصابه وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) في الربيع الماضي، الاثنين، عتبة 50 ألف وفاة بالفيروس.

وأحصت إيطاليا، الإثنين، 630 وفاة إضافية في الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 50 ألفا و453، منهم 15 ألفا منذ الأول من أيلول/سبتمبر، من أصل أكثر من 1,4 مليون إصابة.



والعدد الأكبر للإصابات في يوم واحد سجل في 27 آذار/مارس وبلغ 969 تزامنا مع إغلاق شامل في البلاد.

وإيطاليا (60 مليون نسمة) هي الدولة السادسة التي تسجل ما لا يقل عن 50 ألف وفاة بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك وبريطانيا، بحسب تعداد لفرانس برس.

والبلد مقسم راهنا إلى مناطق مختلفة بحسب درجة انتشار الوباء.

وإذا كانت القيود التي فرضت أخيرا قد بدأت تعطي ثمارها، فإن وزير الصحة روبيرتو سبيرانزا صرح الأحد منبها "سيكون التراخي خطأ كبيرا".

ولا يزال الضغط على وحدات العناية المركزة في المستشفيات كثيفا منذ الموجة الأولى للوباء رغم زيادة عدد الأسرة، إذ إن المستشفيات تفتقر إلى طواقم مؤهلة.

وأفادت الأرقام الأخيرة لوزارة الصحة، الأحد، أن عدد المصابين بكوفيد-19 ممن نقلوا إلى المستشفيات بلغ 34 ألفا و279 شخصا، إضافة إلى 3 آلاف و801 مصاب في العناية المركزة.