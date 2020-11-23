فضيحة عيوب فنية تقود "تسلا" للمحاكم الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواجه شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا دعوى قضائية أمام محكمة شمال كاليفورنيا بتهمة إخفاء معلومات بشأن عيوب بنظام التعليق.

الدعوى تتعلق بطرازي موديل إس وموديل إكس التي تمم إنتاجها خلال الفترة من 17 ايلول/ سبتمبر 2013 إلى 15 تشرين أول/ أكتوبر 2018 مما يزيد مخاطر حدوث تصادم.



وبحسب الدعوى الجماعية لعدد كبير من أصحاب السيارات فإن الشركة بذلت جهودا لإخفاء معرفتها بوجود الخلل من خلال تقديم أسباب غير صحيحة لسقوط الأجزاء المعيبة من نظام التعليق بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

من ناحية أخرى كشف موقع إلكتريك المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن قيام شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية بإضافة طبقات حماية إضافية إلى نظام تأمين شبكة معلوماتها بعد نجاح أحد القراصنة في اختراق نظامها.

في الوقت نفسه نقل الموقع عن مخترق شبكة تسلا قوله إن الشركة الأمريكية أعلنت قيامها بتحديث برامجها بسبب عملية القرصنة خلال الأسبوع الحالي.

أزمة قرصنة

وكشف موقع إلكتريك المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن قيام شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا بإضافة مستويات حماية إضافية إلى نظام تأمين شبكة معلوماتها بعد نجاح أحد القراصنة في اختراق نظامها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تسلا قامت بتحسين "مفتاح التشفير" لتأمين بياناتها.

في الوقت نفسه نقل موقع إلكتريك عن مخترق شبكة تسلا قوله إن الشركة الأمريكية أعلنت قيامها بتحديث برامجها بسبب عملية القرصنة خلال الأسبوع الحالي.