شركة إربم الإيطالية تعلن عن لقاح فعال لفيروس كورونا بالتعاون مع أكسفورد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة إربم الإيطالية عن لقاح فعال لكورونا طُور بالتعاون مع أكسفورد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وقال وزير الصحة الإيطالى: سننتج 10 ملايين جرعة من لقاح شركة إربم. وقبلها أعلنت إيطاليا عن تسجيل 630 حالة وفاة و22,230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 28 ألفًا و337 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أمس الأحد، وأوضحت الوزارة - فى تقرير لها أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم الاثنين، أنه تم حتى يوم أمس تسجيل 562 حالة وفاة أخرى؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 49 ألفًا و823 شخصًا منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بتفشي الوباء.

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