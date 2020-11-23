شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تبدأ تطعيم البالغين بلقاح كورونا أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وثيقة بريطانية أنه سيتم تطعيم كل شخص بالغ في إنجلترا ضد فيروس كورونا بحلول أوائل أبريل المقبل، ومن المقرر أن يتم تسليم 88.5 مليون جرعة تطعيم في جميع أنحاء إنجلترا، مع جرعتين لكل شخص فوق سن 18، بحلول نهاية أبريل، وفقا لما نشرت جريدة "دايلي ميرور" البريطانية.

وفى الوثيقة، التي اطلعت عليها Health Service Journal وتكشف عن خطط لـ "مواقع التطعيم الجماعي المجتمعي" تنص على أن هناك قدرة هائلة على إدارة الجرعات بإجمالي حوالي 33.9 مليون لتنفيذها في مواقع المجتمع.

وستكون "مراكز التلقيح واسعة النطاق" مسؤولة عن توزيع 27.7 مليون جرعة من اللقاح ومن المتوقع أن يكون هناك 40-50 من هؤلاء في جميع أنحاء إنجلترا في مراكز المؤتمرات والملاعب والأماكن المماثلة.

ولقاح الفيروس التاجي الذي تنتجه شركة فايزر يمكن الموافقة عليه للتوزيع في المملكة المتحدة بحلول نهاية هذا الأسبوع.

المنظمون على وشك البدء في تقييم رسمي للقاح الذي أنشأته شركتا Pfizer و BioNTech SE ، مع استعداد NHS لإعطاء الجرعات لمن هم أكثر عرضة لخطر Covid-19.

ذكرت صحيفة Health Service Journal أن NHS England قد وضعت خططًا لإعطاء اللقاح لكل بالغ بحلول منتصف أبريل ستشهد الخطة تلقيح جميع الأفواج ذات الأولوية بحلول نهاية فبراير.

والتواريخ المحددة لبدء كل مجموعة هي:

-رعاية المقيمين والموظفين في المنزل والعاملين في مجال الرعاية الصحية - من بداية ديسمبر ؛ الأعمار 80+ - من منتصف ديسمبر ؛ كل شخص يتراوح عمره بين 70 و 80 عامًا - اعتبارًا من أواخر ديسمبر ؛ كل شخص يبلغ من العمر 65-70 عامًا - من أوائل يناير؛ جميع المخاطر العالية والمتوسطة تحت سن 65 - من أوائل يناير ؛ كل شخص تتراوح أعمارهم بين 50 و 65 - من منتصف يناير ؛ والجميع الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 50 عامًا - اعتبارًا من أواخر يناير ؛ ولكن مع تحصين الجزء الأكبر من هذه المجموعة خلال شهر مارس.

لكن الخطة تعتمد على افتراض أن 75 % من الجمهور سيأخذون اللقاح خارج البيئات السكنية مثل دور الرعاية، حيث من المتوقع أن يكون هناك نسبة 100 %.