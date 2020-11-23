شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف من موجة ثالثة لفيروس كورونا فى أوروبا أوائل العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخشى منظمة الصحة العالمية أن تواجه أوروبا موجة ثالثة من فيروس كورونا في أوائل عام 2021 بسبب استجابتها "غير المكتملة '' للوباء، وصرح مبعوث منظمة الصحة العالمية ديفيد نابارو بأن الحكومات في أوروبا "فوتت فرصة بناء البنية التحتية اللازمة خلال أشهر الصيف، بعد أن سيطرت على الموجة الأولى".

وبحسب ما نشرت جريدة "دايلي ميل" البريطانية قال نابارو "الآن لدينا الموجة الثانية لكورونا.. وإذا لم يتم بناء البنية التحتية اللازمة، سيكون لدينا موجة ثالثة في أوائل العام المقبل".

ولا تزال أوروبا في قبضة موجة ثانية تسببت في أعداد غير مسبوقة من الإصابات وعادت الوفيات اليومية إلى المئات في أوروبا الغربية.

وأعرب نابارو عن قلقه من تحرك سويسرا للسماح بالتزلج - باستخدام الأقنعة المطلوبة في مصاعد التزلج - بينما أغلقت دول أخرى في جبال الألب مثل النمسا المنتجعات.

حذر خبير الصحة العامة البريطاني من أن سويسرا يمكن أن تصل إلى "مستوى مرتفع للغاية من الأمراض والوفيات".

قال نابارو: "بمجرد أن تنخفض معدلات الإصابة، وسوف تنخفض ، عندها يمكننا أن نكون أحرارًا كما نريد".

على النقيض من ذلك ، أشاد نابارو باستجابة الدول الآسيوية مثل كوريا الجنوبية، حيث أصبحت الإصابات منخفضة نسبيًا الآن وقال: "الناس يشاركون بشكل كامل ويتخذون سلوكيات تجعل من الصعب على الفيروس الانتشار".

وأضاف أن الناس في كوريا الجنوبية يلتزمون بالتباعد الاجتماعي ويرتدون أقنعة، ويعزلون أنفسهم عندما يمرضون ، ويغسلون الأيدي والأسطح.. إنهم يحمون الأشخاص الأكثر عرضة للخطر."

وقال نابارو أيضا إن آسيا لم تخفف القيود قبل الأوان.. يجب أن تنتظر حتى تنخفض أعداد الحالات وتبقى منخفضة"، مضيفا "كان رد فعل أوروبا غير مكتمل".

تضيف أوروبا حاليًا أكثر من 200000 حالة جديدة يوميًا بينما الوفيات بالآلاف ، متجاوزة قمم مارس وأبريل في بعض البلدان.

إيطاليا ، الدولة الغربية الأولى التي ضربها الوباء في الربيع ، تعاني الآن من حوالي 650 حالة وفاة يوميًا ، وهو رقم شوهد آخر مرة في أوائل أبريل.