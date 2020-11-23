شكرا لقرائتكم خبر عن بهارات الهندية: لقاح "كوفاكسين" فعال ضد كورونا بنسبة 60٪ على الأقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة بهارات للتكنولوجيا الحيوية ، التي تصنع أول لقاح محلي في الهند ضد فيروس كورونا إن الشركة تهدف إلى أن يكون اللقاح فعالاً بنسبة 60 % على الأقل، وبعد ذلك من المتوقع أن يتم طرحه في منتصف عام 2021.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS كوفاكسين، أول لقاح في الهند ضد فيروس كورونا، سيكون فعالاً بنسبة 60٪ على الأقل، وافقت منظمة الصحة العالمية وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وحتى منظمة مراقبة الأدوية المركزية في الهند (CDSCO) على لقاح للجهاز التنفسي إذا حقق فاعلية بنسبة 50٪ ؛ بالنسبة إلى كوفاكسين يهدف إلى تحقيق 60٪ على الأقل، ولكن يمكن أيضًا أن يكون أكثر من ذلك ".

من المقرر طرح اللقاح بحلول منتصف عام 2021 بعد الموافقةصدر البيان من قبل مسؤول كبير من بهارات للتكنولوجيا الحيوية وقالوا أيضًا إنها أكبر تجارب فعالية في الهند.

وقال مسؤول في بهارات للتكنولوجيا الحيوية: "إذا حصلنا على جميع الموافقات بعد إثبات أدلة وبيانات تجريبية قوية وبيانات الفعالية والسلامة في المرحلة الأخيرة من التجارب ، فإننا نهدف إلى إطلاق اللقاح في الربع الثاني من عام 2021".

سيتم إنتاج اللقاح في مواقع تصنيع (مستوى الأمان الحيوي -3). بعد الانتهاء بنجاح من التحليل المؤقت من المرحلة 1 و 2 من التجارب السريرية لكوفاكسين، حصلت الشركة على موافقةمجلس الأبحاث الهندية للمرحلة 3 من التجارب السريرية في 26الف مشارك في أكثر من 25 مركزًا في جميع أنحاء الهند.

تُجرى تجارب المرحلة الثالثة بمشاركة 26الف متطوع في 25 مركزًا في الهند بالشراكة مع المركز الدولي للطب الشرعي إنها أكبر تجربة سريرية أجريت لمرشح لقاح لفيروس كورونا في الهند.

تم تطوير كوفاكسين ، لقاح كورونا الأصلي في الهند بواسطة Bharat Biotech ، بالتعاون مع المجلس الهندي للبحوث الطبية والمعهد الوطني لعلم الفيروسات .