فلسطين تفرض إغلاقا محدودا بعد تفش مقلق لكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت الحكومة الفلسطينية، الإثنين، فرض إغلاق محدود في الأراضي الفلسطينية بعد تسارع مقلق في تفشي فيروس كورونا.

وحذَّر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية، من أن "هناك تسارعا مقلقا في تفشي فيروس كورونا في مختلف محافظات الوطن".

وأعلن إشتية قرار "إغلاق جميع المرافق التجارية والخدمية من صباح الجمعة وحتى صباح الأحد في جميع المحافظات، باستثناء المخابز والصيدليات".

وأضاف أنه "يتبعه إغلاق يبدأ من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحاً يومياً خلال بقية أيام الأسبوعين المقبلين".

بدورها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، تسجيل 5 حالات وفاة في الضفة الغربية و4 حالات وفاة في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت إلى تسجيل 1558 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ولفتت إلى تسجيل 319 حالة تعاف في الضفة الغربية و198 في قطاع غزة.

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 83.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 15.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

واستناداً إلى بيانات وزارة الصحة فإن إجمالي عدد الإصابات في فلسطين وصل إلى 85 ألفاً و892 إصابة تعافى منها 71 ألفا و613 إصابة فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 723 حالة.