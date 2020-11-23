متى يبدأ غثيان الحمل؟ وإلى متى يستمر؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 نوفمبر 2020 04:43 مساءً -

غثيان الحمل من المشاكل التي تسبب إزعاجاً وأرقاً لكل حامل؛ خوفاً على حملها وعلى وصول كمية الغذاء المناسبة للجنين، ولكن الإجابة على هذا السؤال تختلف بين امرأة وأخرى وبين حمل وآخر؛ نظراً لاختلاف أي حامل عن الأخرى.عن غثيان الحمل وتوقيته وفوائده ومتى يظهر ومتى يختفي يحدثنا الدكتور بهاء عبد الحميد أستاذ أمراض النساء والولادة

غثيان الحمل يبدأ بعد غياب الدورة

معلومات عن غثيان الحمل

غثيان الحمل يأتي خلال أي وقت من النهار

يأتي الغثيان خلال أي وقت من النهار، وليس بالضرورة أن يكون غثيان الحمل خلال فترة الصباح، بينما حدته تزداد مباشرة لدى الاستيقاظ من النوم بحيث تكون الأمعاء فارغة

في بعض الأحيان، قد يتأخر الشعور بالغثيان إلى ما بعد الأسبوع الثاني أو بدايات الشهر الثاني، ولكن من النادر أن تشعر المرأة بغثيان الحمل إن لم يظهر حتى الأسبوع الـ15

لا يستدعي الغثيان القلق

الغثيان أمر طبيعي في بدايات الحمل، وغالباً ما يستمر طيلة الأشهر الـ3 الأولى من الحمل وأحياناً أكثر، ولا يرتبط بمدى صحة الحمل ولا يعتبر مؤشراً لسلامة الجنين

لا يستدعي الغثيان القلق طالما لم تخسر الحامل الكثير من السوائل ولم تخسر الوزن بشكل كبير، ولكن الخوف من النقص الغذائي الذي يؤثر على نمو الجنين وسلامته، لذا قومي باستشارة طبيبك لاتخاذ التدابير اللازمة

علاج غثيان الحمل

قسمي الوجبات الرئيسية إلى 3-6 وجبات

إن كان غثيان الحمل لا يتعارض مع صحتك أو صحة الجنين ولكنه يتسبب بإزعاجك، يمكنك اللجوء إلى بعض الأساليب والحلول لعلاج هذا الغثيان

مثلا: قسمي الوجبات الرئيسية الـ3 إلى 6 وجبات خفيفة خلال اليوم

احرصي على تناول الأطعمة الغنية بالنشويات في الصباح مثل: الكعك والبسكويت المالح ورقائق الذرة الكاملة

ويفضل تناولها قبل النهوض من السرير بحوالي 15 إلى 20 دقيقة، وقومي باحتساء السوائل بين الوجبات وليس خلالها

ابتعدي عن الأطعمة الدسمة

ابتعدي عن الأطعمة الدسمة والمقالي والحلويات والبهارات التي قد تزيد من الشعور بالغثيان واستبدلي بها الأطعمة السهلة الهضم والغنية بالألياف

احرصي دائماً على استشارة طبيبك في حال تعذر عليك التخلص من بعض أعراض الغثيان المزعجة خلال هذه الفترة

متى يبدأ غثيان الحمل؟

الغثيان أمر طبيعي

الغثيان أمر طبيعي وستشعرين به بدءاً من الأسبوع السادس والثامن من الحمل، على أمل ألا يكون مزعجاً وألا يستمر حتى فترة طويلة

يتفاوت غثيان الحمل في شدَّته من حامل لأخرى؛ فقد تعاني بعض الحوامل من الشعور بالغثيان دون التقيُّؤ، وقد لا تعاني الحامل من غثيان الحمل أبداً ولا يُعدُّ هذا أمراً مقلقاً

وعلى الرغم من تسمية غثيان الحمل بغثيان الصباح، إلا أنَّه قد يحدث في أيِّ وقت من اليوم وليس في الصباح فقط، كما أنَّه قد يستمرُّ طوال اليوم

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غثيان الحمل يصيب ما نسبته 70% إلى 80% من النساء الحوامل، وعادة ما تبدأ هذه الأعراض بالظهور خلال الفترة التي تلي عملية انغراس الجنين في الرحم بعد غياب الدورة الشهرية

غثيان الصباح يكون في ذروته في الشهر الثاني من الحمل ،ويبدأ بالتحسُّن عادة بعد مضيِّ ثلاثة إلى أربعة أشهر من الحمل، إلا أنَّ بعض النساء قد يعانين منه لفترة أطول

امرأة واحدة من كلِّ 10 نساء تعاني من غثيان الحمل بعد مضيِّ 20 أسبوعاً من حملها، وقد تمتدُّ أعراضه في نسبة بسيطة من الحوامل حتى موعد الولادة

فوائد غثيان الحمل للأم والجنين

ذروة غثيان الحمل في بداية الشهر الثاني

تُعدُّ الفترة الممتدَّة ما بين الأسبوع السادس وحتى الأسبوع الثامن عشر من الحمل أكثر فترة تكون فيها أعضاء الجنين النامية عُرضة للتأثُّر في المواد السامَّة التي قد تصل إليه من الأم

وهي الفترة نفسها التي يكون فيها غثيان الحمل في ذروته، إذ يُعدُّ ذلك أمراً إيجابياً لتقليل احتماليَّة إصابة الأم والجنين بالتسمُّم الغذائي

غثيان الحامل يحمي الأم والطفل

خاصَّة أنَّ الحامل قد تشعر بالرغبة في تناول الأغذية التي تتميَّز بقلَّة تلوُّثها بشكل عام، في حين قد تبتعد عن الأغذية التي قد تكون ملوَّثة

لذلك يلعب غثيان الحمل دوراً في حماية الأم والطفل من التسمُّم الناجم عن تناول بعض هذه الأطعمة

خاصَّة أنَّ الجنين يفتقد إلى الإنزيمات المنتجة من الكبد والمسؤولة عن إزالة سمِّية بعض المواد

التقيؤ المفرط ألحملي

التقيؤ المفرط الحملي..نوع شديد من الغثيان

لا يُعدُّ غثيان الحمل المعتدل مشكلة صحَّية تؤثِّر في صحَّة الجنين، وعلى الرغم من أنَّ غثيان الحمل قد يتسبَّب في ثبات وزن الحامل بالأشهر الأولى، لكن لا يدعو ذلك للقلق طالما لم تُصَب الحامل بالجفاف

سرعان ما تعود شهيَّة الحامل لتناول الطعام إلى طبيعتها، ويبدأ ازدياد وزنها بمجرَّد انخفاض أعراض غثيان الحمل لديها

لكن قد تصاب الحامل بصنف نادر من غثيان الحمل يتميَّز بالتقيُّؤ الشديد المستمرِّ، وهذا ما يُسمَّى طبياً بالتقيؤ المفرط ألحملي

لابد من مراجعة الطبيب

وتبقى احتماليَّة تأثير القيء المفرط ألحملي في صحَّة الجنين ضعيفة، مع ضرورة مراجعة الطبيب؛ وذلك لضمان الحصول على العناصر الغذائية التي تحتاجها الحامل والجنين

كما تُنصَح الحامل بتناول الفيتامينات في الحالات التي لا تستطيع فيها أتباع نظام غذائي متوازن بسبب غثيان الصباح، وذلك للتأكُّد من الحصول على العناصر الغذائيَّة التي تحتاجها الحامل