فوائد الحليب للمرأة الحامل..مع التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 نوفمبر 2020 04:43 مساءً -

فوائد الحليب كثيرة للمرأة الحامل ولجنينها؛ فما تتناوله الحامل من طعام لا يؤثر فيها فقط، بل يؤثر في الجنين الذي ينمو داخلها، واللبن – كما أثبتت الأبحاث- أحد أكثر الأغذية التي على الحامل أن تهتم بإضافتها إلى حميتها الغذائية خلال فترة الحمل، وذلك لما له من فوائد لصحة الأم والجنين معاً. ولكن ما هو النوع المناسب منه.. الخام أم المبستر؟ وما الكمية المسموح بها للحامل في اليوم؟ أسئلة تجيب عنها الدكتورة نهى ياسين اختصاصية التغذية

فوائد الحليب كثيرة..للحامل والجنين

القيمة الغذائية للحليب

الحليب مصدر غني بالكالسيوم للحامل

فوائد الحليب للحامل عديدة في كل الأوقات، وخاصة خلال فترة الحمل، فهي مصدر غني للكالسيوم وفيتامين "د" وحصولك على الكمية المناسبة من الكالسيوم وفيتامين "د" خلال فترة الحمل يحافظ على سلامة عظامك وأسنانك

أثبتت الدراسات أن الحصول على الكميات المناسبة من فيتامين "د" خلال فترة الحمل تقي الطفل بعد الولادة من أنواع عديدة من الحساسية، كما تقيه من بعض الأمراض الأخرى في المستقبل كالكساح وهشاشة العظام والتصلب المتعدد

يحتوي الحليب على البروتين

الأطفال المولودون لأمهات كُنّ يشربن كميات مناسبة من الحليب خلال الحمل كانوا أكثر وزنًا وطولًا، مقارنة بالأطفال المولودين لأمهات لم يشربن أي حليب خلال فترة الحمل، أو كُنّ يشربن كميات قليلة

يحتوي الحليب على الأحماض الأمينية والأحماض الدهنية والبروتين اللازم لنمو الجهاز العصبي، كما أنه يحتوي على اليود الذي يساعد في نمو مخ الجنين

يقي الحليب الجنين من مرض السكري في المستقبل: إذ تكون مستويات هرمون الأنسولين أعلى في دم الأجنة الذين تشرب أمهاتهم الحليب خلال فترة الحمل

الحليب يقاوم الجفاف

يبقي الحامل رطبة ويقاوم الجفاف: إذا شعرت بالعطش أو التوتر، فكوب من الحليب قد يكون كافيًا

يحتاجُ الجنين إلى عناصر غذائية مفيدة والتي يستمدُّها من جسم الأم، والحليب من المغذيات الضرورية لصحة الجسم سواء للأم أو للطفل قبل وبعد الولادة

نظراً لغنى الحليب بالبروتين والكالسيوم وجميع الأحماض الأمينية الأساسية

فوائد الحليب للمرأة الحامل

الحليب غني بالكالسيوم

الحليب يمدُّ الجسم بالعناصر الغذائية الهامة لصحة الحامل والجنين، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من البروتين والكالسيوم، فضلاً عن فيتامين"د" اللازم لنمو الجنين

يُمكنك شرب 3 أكواب من الحليب يومياً، ويفضل أن يكون خالي الدسم أو نصف دسم، فهو يمدُّ جسم الحامل بالبروتين اللازم لتقوية الرحم وتحسين الدورة الدموية، كما يُعزّز أنسجة الثدي

الحليب غني بالكالسيوم الضروري لصحة العظام، وفيتامين «د» الذي يمنع إصابة الطفل بالكساح والتشوهات

حليب البقر يرطب الجسم

كما أنه غني بمضادات الحموضة، ما يقلل من أعراض الحموضة وحرقة المعدة أثناء الحمل، وهي من الأمراض الشائعة التي تعاني منها الحامل باستمرار

هناك فائدة مهمة جداً لحليب البقر؛ وهي ترطيب الجسم وتعويض الجسم عن السوائل التي يفقدها، والنتيجة التخلص من جفاف البشرة والإجهاد

يحتوي حليب البقر على فيتامين «هـ»، وهو أحد مضادات الأكسدة، وفيتامين «أ» المهم للأنسجة والرؤية وتعزيز جهاز المناعة

حليب الماعز يحتوي على سعرات حرارية ودهون

حليب الماعز يحتوي على نسبة أعلى من السعرات الحرارية والدهون مقارنة بحليب البقر

يحتوي كذلك على الدهون الثلاثية، التي تعمل على تخفيض نسبة الكولسترول وتسريع عملية الأيض

يحمي كوب من الحليب الخالي الدسم الجنين من أعراض نقص الكالسيوم بعد الولادة التي تؤثر على صحته وتُسبب له العديد من المشاكل

احتياطات لازمة قبل شرب الحليب

الحليب الكلمل الدسم له فوائده

لا ينصح بالحليب الخالي الدسم فقط، فالحليب الكامل الدسم أيضاً له فوائده؛ إذ يحتوي كوب منه على 150 سعرة حرارية ويحتوي على الدهون المفيدة والمكونات المغذية المهمة، في حال لم تُعانِ الأم من زيادة الوزن ينصح بالحليب المبستر الخالي من البكتيريا؛ لأن الحليب الطبيعي يحتوي على كميات كبيرة من البكتيريا، وهي خطيرة على الأم وطفلها

لاتتناولي الحليب بعد الوجبة مباشرة

4- تجنبي الاستعجال عند شربه، ولا تتناوليه بعد الوجبات مباشرة، يفضّل أن يمزج الشوفان أو رقائق الذرة والشعير بالحليب في وجبة الإفطار

5- وفي العشاء تناولي كوباً من الحليب الخالي الدسم، مع إضافة الجبن نصف الدسم إلى السلطات

كم تشرب الحامل من الحليب؟

تجنبي الحليب غير المبستر

تحتاجين في الحمل إلى نحو 1000 ملليجرام من الكالسيوم، ونحو 400 ملليجرام من فيتامين "د" يوميًا، للحصول على ما تحتاجينه يوميًا من الكالسيوم وفيتامين "د"

فأنت تحتاجين إلى نحو ثلاثة أكواب من الحليب يوميًا ،يمكنك استبدال أحد أكواب الحليب بكوب من الزبادي

وينبغي أن تحصلي على الكالسيوم من مصادر أخرى بالإضافة إلى مصادر الألبان، كالبرتقال والفواكه والخضروات

يمكنك شرب الحليب كامل الدسم أو منزوع الدسم، كما يمكنك شرب الحليب ألبقري أو ألجاموسي أو الحليب المجفف

ويشترط تجنب الحليب غير المبستر؛ لأنه قد يحتوي على أنواع من البكتيريا التي قد تسبب لكِ عديدًا من الأمراض في الحمل

هل هناك أضرار من شرب الحليب؟

شرب الحليب الكثير يتعارض مع امتصاص الحديد

نعم..في حالة شرب كميات كبيرة من الحليب بشكل مستمر قد يكون هناك بعض الأضرار، مثل: الانتفاخ والغازات واضطرابات المعدة

شرب الحليب بكميات كبيرة قد يتعارض مع امتصاص الجسم للحديد، ما قد يسبب أنيميا، أو يسبب مشاكل في النمو لجنينك