ليبيا تسجل 13 حالة وفاة و650 إصابة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الإثنين، انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وسجلت ليبيا 650 إصابة جديدة، وشفاء 678 حالة، فضلا عن وفاة 13 شخصًا، خلال 24 ساعة.
وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 299 إصابة و 477 حالة شفاء، فيما لم تسجل فيها أية حالات وفاة.
وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 78 ألف و473 شخصًا، بينهم 27 ألف و779 حالة نشطة، ووفاة 1102 حالة.
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