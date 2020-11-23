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شكرا لقرائتكم خبر عن ضباع تنهش رجلاً نائماً في منزله حتى الموت والان مع التفاصيل
الإثنين 23 نوفمبر 2020
لقي رجل مسن مصرعه بطريقة مأساوية عندما اقتحم قطيع من الضباع كوخه فى منطقة تشيرومانزو الريفية بوسط زيمبابوي بينما كان نائما.
وقالت السلطات إنه عثر على الرجل المسن، تنداي ماسيكا، البالغ من العمر 87 عاما على بعد 1000 قدم من كوخه المبني من الطين والخشب، مشيرة إلى أن الحادث وقع الاثنين الماضي، وفق ما ذكرته شبكة "CNN"الأمريكية.
كما أضافت أنه عندما اكتشف القرويون جثة ماسيكا، كان النصف السفلي منها مفقودا.
من جانبه، قال المتحدث باسم هيئة إدارة المتنزهات والحياة البرية في زيمبابوي، تيناشي فاراو، إن حراس المتنزهات يبحثون حاليا عن الضباع التي هاجمت ماسيكا في محاولة للقضاء عليها.
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