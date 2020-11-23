شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الصحة” تُفعل أنشطة اليوم العالمي لصحة الرجل وتنشر إنفوجرافيك تعريفي عن تضخم البروستاتا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعتين - 1:14 مساءً, 23 نوفمبر 2020 م
المناطق - الرياض
نشرت “وزارة الصحة” عبر حسابها في “تويتر” ومنصتها التوعوية # عش بصحة، إنفوجرافيك تعريفي حول تضخم البروستاتا، وأسباب الإصابة به التي قد تكون نتيجة التغيرات الهرمونية عند التقدم في العمر، وأكثر من يصاب به الرجال فوق عمر 50 سنة.
وعرّفت “الصحة” تضخم البروستاتا بأنه حالة طبية شائعة، تظهر مع تقدم الرجال في العمر، وتنتج من تضخم غدة البروستاتا، لافتةً إلى أن عوامل الخطورة تكمن بسبب التقدم في العمر والتاريخ العائلي، والإصابة بداء السكري أو مرض القلب أو السمنة.
ونصحت الصحة بأهمية إجراء فحوص صحية منتظمة “مثل ضغط الدم، ومستويات سكر الدم، وفحوص البروستاتا”، للكشف عن أي مشاكل مبكراً والبقاء بصحة جيدة.
يأتي ذلك تواصلاً لجهود وزارة الصحة التوعوية وتزامناً مع فعاليات اليوم العالمي لصحة الرجل.
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