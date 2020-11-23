شكرا لقرائتكم خاص اسم غامض.. تفاصيل عن ممول إعلام الإخوان خارج مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قلما تتوفر معلومات عن تمويلاته لوسائل إعلام الإخوان وتمويلاته خارج مصر، إلا أنه همزة الوصل بين الجماعة وبعض الدول الداعمة لها، فهو الذي ينقل الأموال لفضائياتها خارج مصر.

اسمه عبد الرحمن أبو دية وكنيته أبو عامر، يعتبر أحد القياديين البارزين في التنظيم الدولي للإخوان، فلسطيني الأصل، ويحمل الجنسية البريطانية، ولديه استثمارات في تركيا وأوروبا.

يتولى هذا الرجل الغامض تمويل فضائيات ومنصات ومواقع الإخوان، بحسب ما كشفت مصادر مطلعة للعربية.نت.

كما أضافت أن أبو دية شخصية غامضة، لا يسمح لأحد على الإطلاق بالتقاط صور معه، أو تداول اسمه عبر وسائل الإعلام الإخوانية.

يدير استثمارات الإخوان

إلى ذلك، يدير مجموعة كبيرة من استثمارات الإخوان في أوروبا، وتحديدا العقارات والبورصة، وشركات الإنتاج الفني.

كما ينتج مجموعة من البرامج لفضائيات الإخوان تستهدف مصر، منها فضائيات "مكملين" و"الحوار" وغيرهما.

وبحسب المصادر، فقد أسندت إليه الجماعة عقب ثورة 30 يونيو عام 2013 إدارة ملف الإعلام والإشراف على نقل وإقامة عناصر وقيادت التنظيم الفارين من مصر إلى أوروبا وتركيا.

فصل عناصر

إلى ذلك، أكدت المصادر أنه كان وراء فصل عدد من الشباب والعناصر الموالية للجماعة، والذين كانوا يعملون في فضائيات بتركيا لانتقادهم سابقا قيادات التنظيم، وتسريب مخالفاتهم المالية والإدارية، بل كان سببا في فصل عدد كبير من العناصر الذين قادوا تمردا على القيادات في تركيا.

أفلام مسيئة لمصر

يشرف أبو عامر على توجيه البرامج والسياسات الإعلامية لفضائيات الإخوان، ويختار بنفسه مذيعي البرامج الرئيسية، فضلاً عن أنه يتدخل في اختيارات الضيوف ومكافآتهم.

بالإضافة إلى هذا، إنتاج الأفلام الوثائقية التي تستهدف مصر، كما كان مشرفاً مالياً على ما زعمت فضائيات الإخوان أنها مكالمات هاتفية لكبار السياسيين في مصر.

سلسلة ضخمة من العقارات

كما يدير في تركيا وحدها سلسلة ضخمة من الشركات العقارية التابعة للجماعة، ومن خلالها يمول عددا من الأنشطة التابعة لحركة حماس.