شكرا لقرائتكم خبر عن FDA تصرح بتناول أدوية "كازيريفيماب وإيمديفيماب"لعلاج كورونا فى حالات الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" اليوم تصريحًا للاستخدام في حالات الطوارئ لعقاري كازيريفيماب وإيمديفيماب ليتم تعاطيهما معًا لعلاج حالات فيروس كورونا الخفيفة والمتوسطة ​​لدى البالغين والأطفال (من عمر 12 عامًا أو أكبر بوزن 40 كيلوجرام) وكذلك للأشخاص المعرضين لخطر كبير لحدوث مضاعفات فيروس كورونا الشديدة وهذا يشمل أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر أو الذين يعانون من بعض الحالات الطبية المزمنة.

وبحسب ما نشر موقع "ميديكال إكسبريس" ففي تجربة سريرية للمرضى الذين يعانون من فيروس كورونا، تبين أن تناول عقاري casirivimab و imdevimab معًا ، يقلل من احتمالات دخول المستشفى أو زيارات غرفة الطوارئ في مرضى كورونا المعرضين لخطر كبير لتطور المرض في غضون 28 يومًا بعد العلاج بالمقارنة مع الدواء الوهمي.

ويستمر تقييم سلامة وفعالية هذا العلاج الاستقصائي لاستخدامه في علاج كورونا.

ويجب إعطاء Casirivimab و imdevimab معًا عن طريق التسريب الوريدي (IV) ولا يُسمح باستخدامهم للمرضى الذين دخلوا المستشفى بسبب كورونا أو يحتاجون إلى علاج بالأكسجين، حيث لم تظهر فائدة علاج كازيريفيماب وإيمديفيماب في المرضى في المستشفى بسبب كوفيد 19.

قد تترافق الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، مثل casirivimab و imdevimab، مع نتائج سريرية أسوأ عند إعطائها للمرضى في المستشفى المصابين بكورونا الذين يحتاجون إلى أكسجين عالي التدفق أو جهاز تنفس صناعي.

قال مفوض إدارة الغذاء والدواء ستيفن إم هان، إن "إدارة الغذاء والدواء لا تزال ملتزمة بتعزيز الصحة العامة في البلاد خلال هذا الوباء غير المسبوق.. قد يساعد السماح باستخدام علاجات الأجسام المضادة أحادية النسيلة المرضى الخارجيين على تجنب دخول المستشفى وتخفيف العبء على نظام الرعاية الصحية لدينا".

وأوضح "كجزء من برنامج تسريع علاج فيروس كورونا ، تستخدم إدارة الغذاء والدواء كل مسار ممكن لإتاحة علاجات جديدة للمرضى في أسرع وقت ممكن مع الاستمرار في دراسة سلامة وفعالية هذه العلاجات."

الأجسام المضادة أحادية النسيلة هي بروتينات مصنوعة في المختبر تحاكي قدرة الجهاز المناعي على محاربة مسببات الأمراض الضارة مثل الفيروسات.

و Casirivimab و imdevimab عبارة عن أجسام مضادة أحادية النسيلة موجهة بشكل خاص ضد البروتين الشائك لفيروس كورونا وهي مصممة لمنع ارتباط الفيروس ودخوله إلى الخلايا البشرية.

وقالت باتريسيا كافازوني ، مديرة مركز تقييم الأدوية والبحوث التابع لإدارة الغذاء والدواء ، إن "التصريح الطارئ لهذه الأجسام المضادة أحادية النسيلة التي يتم إدارتها معًا يوفر لمقدمي الرعاية الصحية أداة أخرى في مكافحة الوباء". "سنواصل تسهيل تطوير وتقييم وإتاحة علاجات COVID-19."

بناءً على مراجعة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لمجموع الأدلة العلمية المتاحة ، قررت الوكالة أنه من المعقول الاعتقاد بأن دواء كازيريفيماب وإيمديفيماب معًا قد يكون فعالًا في علاج المرضى المصابين بفيروس كوفيد -19 خفيف أو معتدل.

عند استخدامها لعلاج كورونا للسكان المصرح لهم ، فإن الفوائد المعروفة والمحتملة لهذه الأجسام المضادة تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة.