شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أكسفورد تعلن أمان لقاحها المحتمل ضد كورونا بعد تجربته على 24ألف متطوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة أكسفورد ، بالتعاون مع شركة AstraZeneca plc ، اليوم عن بيانات تجريبية مؤقتة من تجارب المرحلة الثالثة التي تُظهر أن لقاحها المرشح ، ChAdOx1 nCoV-2019 ، فعال في الوقاية من فيروس كورونا ويقدم نسبة عالية من مستوى الحماية.

ووفقا للموقع الرسمي لجامعة أكسفورد يشير التحليل المؤقت للمرحلة الثالثة بما في ذلك 131 حالة كورونا إلى أن اللقاح فعال بنسبة 70.4٪ عند دمج البيانات من نظامين للجرعات، في نظامي الجرعتين المختلفتين كانت فعالية اللقاح 90٪ في أحدهما و 62٪ في الآخر، يستخدم نظام الفعالية الأعلى جرعة أولى بمقدار النصف والجرعة الثانية القياسية، الإشارة المبكرة إلى أن اللقاح يمكن أن يقلل من انتقال الفيروس من الانخفاض الملحوظ في حالات العدوى بدون أعراض، ولم تكن هناك حالات في المستشفى أو شديدة في أي شخص تلقى اللقاح

قاعدة بيانات أمان ضخمة من أكثر من 24000 متطوع من التجارب السريرية في المملكة المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا ، مع متابعة منذ أبريل

بشكل حاسم ، يمكن إعطاء اللقاح بسهولة في أنظمة الرعاية الصحية الحالية ، وتخزينه في "درجة حرارة الثلاجة" (2-8 درجة مئوية) وتوزيعه باستخدام الخدمات اللوجستية الحالية، والتصنيع على نطاق واسع مستمر في أكثر من 10 دول لدعم الوصول العالمي العادل.