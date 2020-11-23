5 لقاحات محتملة لكورونا.. الفاعلية والمزايا والأسعار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبح العالم على بعد خطوات من التلقيح الفعلي ضد كورونا بعد إعلان شركات عدة قدرة لقاحاتها التجريبية على مكافحة الفيروس.

هناك 3 أمصال أعلنت نتائج فاعليتها رسمياً حتى الآن، هي موديرنا وأكسفورد وفايزر/بيونتك، وطلبت الأخيرة ترخيص هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لإنتاجه، بجانب لقاح سينوفارم، الذي أوشك على إعلان نتائج فاعليته رسمياً.



فايزر





طورته شركتا الأدوية "فايزر" الأمريكية و"بيونتك" الألمانية، وينتمي إلى فئة اللقاحات التي تعتمد على تقنية mRNA، وهو ليس مصنوعاً من فيروس كورونا الفعلي، لكن باستخدام الشفرة الجينية لبروتين سبايك الذي يغطي سطح الفيروس التاجي.

وبعد الحقن بـmRNA، تصنع خلايا الجسم بعض البروتين غير الضار، وتكون جرعة واحدة من اللقاح كافية لجهاز المناعة للاستجابة، ما يجعله يتفاعل إذا واجه الفيروس الحقيقي لاحقاً.

وكشفت النتائج النهائية للتجارب السريرية التي أجريت على نحو 43 ألفا أن اللقاح حقق نسبة فعالية تخطت 95%، كما لم يسجل أي أعراض جانبية كبيرة خطيرة.

واللقاح عبارة عن جرعتين يتم حقنهما بفاصل 3 أسابيع بينهما، على أن تبدأ فاعليته بعد 28 يوماً من التطعيم، وستنتج الشركتان المطورتان للقاح 50 مليون جرعة قبل نهاية 2020 تكفي نحو 25 مليون شخص، و1.3 مليار جرعة خلال 2021.

والسعر المعلن للقاح فايزر هو 19.5 دولار للجرعة الواحدة، ومن المتوقع أن يمنح الاتحاد الأوروبي موافقة مشروطة عليه في النصف الثاني من ديسمبر/كانون الأول، بينما تقدمت الشركتان المصنعتان بطلب للحصول على تصريح بالاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة.

ويعيب هذا اللقاح ظروف تخزينه الخاصة، إذ يتطلب التخزين عند 75 درجة مئوية تحت الصفر على الأقل، وحقنه في غضون 5 أيام وإلا سيواجه التلف.

وللتغلب على هذه العقبة، قررت "فايزر" نقله عبر الشاحن الحراري، وهو عبارة عن صندوق يحوي ثلجًا جافاً، ويمكن استخدامه لمدة 10 أيام وقابل لتجديد الثلج الجاف داخله لفترة طويلة.

موديرنا





طورته شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية Moderna، وينتمي إلى فئة اللقاحات التي تستخدم تقنية RNA، وهي شكل غير ضار من البكتيريا أو الفيروسات التي لا يمكن أن تسبب المرض.

وفي هذا اللقاح يتم حقن جزء صغير فقط من الشفرة الجينية لفيروس كورونا في مجرى الدم، بعد ذلك سيبدأ الرمز الجيني في صنع البروتينات الفيروسية، لكن ليس الفيروس بأكمله، وهو ما يكفي لتدريب جهاز المناعة على المقاومة.

وفقا لبيانات "موديرنا"، فإنّ نسبة فاعليته وصلت إلى 94.5% بعد إجراء تجارب المرحلة الثالثة على أكثر من 30 ألف متطوع.

ويمكن الاحتفاظ بهذا اللقاح في درجة حرارة أقل من 20 درجة مئوية تحت الصفر لمدة 30 يوماً، ما يعني إمكانية وضعه في ثلاجات الأطباء والمستشفيات بسهولة، وتسعى الشركة المنتجة لبيعه بما يتراوح بين 25 و37 دولارا للجرعة.

وتسعى الشركة للحصول على تصريح مؤقت لتوزيع اللقاح خلال أسابيع، ومن المتوقع أن توزع 500 مليون جرعة من المصل خلال العام المقبل.

أكسفورد





طورته الشركة البريطانية السويدية AstraZeneca وجامعة أكسفورد، وينتمي إلى فئة لقاحات الفيروسات الغدية، إذ يعتمد على فيروس غدي شمبانزي يسمى ChAdOx1.

وفي محاولة للحصول على استجابة ضد "كوفيد-19"، أخذ القائمون على لقاح أكسفورد فيروسًا غير ضار يصيب الشمبانزي وجرى تعديله وراثيًا ليشبه فيروس كورونا.

وقالت شركة أسترازينيكا إن هذا اللقاح الذي طورته بالتعاون مع جامعة أكسفورد أظهر متوسط فعالية 70% للحماية من الفيروس في شريحتين دراسيتين، معتبرة أنه قد يكون فعالا بنسبة 90% في إطار نظام جرعة واحدة.

ويتميز هذا اللقاح بأنه فعال جدا مع فئة كبار السن، كما أنه أقلّ كلفةً من لقاحي فايزر/بيونتك وموديرنا، ويتمتع بسهولة التخزين فلا يحتاج إلى الحفظ في درجة حرارة منخفضة.

وسيتطلب لقاح أكسفورد جرعتين لكل شخص، ومن المرجح أن تكلف كل جرعة نحو 5 دولارات، ومن المتوقع أن تصنع الشركة المطورة نحو 3 مليارات جرعة ستكون متوفرة خلال عام 2021.

سينوفارم





طورته المجموعة الوطنية الصينية للأدوية (Biotec Group Sinopharm)، وهو لقاح معطل أي يحتوي على الفيروس الذي تم إنشاؤه في المختبر ثم قٌتل، وبالتالي فهو غير معد، وجرب على القوارض والأرانب والقرود دون أن يسبب أي آثار جانبية.

وجرى تصنيع اللقاح في معهد بكين للمنتجات البيولوجية التابعة لـ CNBG، بالاعتماد على سلالة فيروسية واحدة من مريض.

وهذا اللقاح هو الوحيد الذي استخدم على ما يقرب من مليون شخص بموجب خطة الاستخدام الطارئة، ولم تعلن عن أي تقارير عن ردود فعل سلبية أو خطيرة، وقليل منهم فقط لديهم بعض الأعراض الخفيفة.

ووفقا للنتائج المعلنة، فإن جميع المتطوعين كونوا أجساما مضادة تقاوم العدوى الفيروسية بعد 4 أسابيع من الحقن، ولمن تزيد أعمارهم على 60 عامًا كان بعد 7 أسابيع من الحقن.

واللقاح الصيني حقق استجابة مناعية وآمنة بعد فحص نتائج تجارب المرحلتين الأولى والثانية، حتى لمن تزيد أعمارهم على 60 عاما، ومن المتوقع طرحه بسعر ألف يوان للجرعتين أي 144.27 دولار.

سبوتنيك





أول لقاح مسجل في العالم للوقاية من فيروس كورونا، وطوره مركز جامالي للأبحاث في مجال الأوبئة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، ويسمى "سبوتنيك V".

وهذا اللقاح لا يحتوي على فيروس حي بل تم استخدام فيروس إنفلونزا نموذجي يسمى الفيروس الغداني، لديه جزء من بروتين "سبايك" الذي يغلف فيروس كورونا.

وتكنولوجيا إنتاج هذا اللقاح تجعله يتميز بأعلى درجات الأمان ويشكل مناعة مضادة لكورونا، ولم يلاحظ أي آثار جانبية لهذا المصل باستثناء بعض الألم في موقع الحقن.

واللقاح يحوي نسبة عالية من الأجسام المضادة ويفرز ما يسمى بـ"مناعة الخلايا"، ويعطى عبر جرعتين لتعزيز المناعة، إذ إن الجرعة الثانية تعزز المناعة بنحو 6 مرات أكثر مقارنة بالجرعة الأولى.

وأعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي أن لقاح سبوتنيك سيكون أرخص من لقاحي موديرنا وفايزر، موضحا أن 20 دولة أجنبية طلبت مسبقاً أكثر من مليار جرعة من هذا المصل.

ووافقت روسيا على إنتاج هذا اللقاح الذي بدأت المرحلة الثالثة من تجاربه السريرية في سبتمبر/أيلول بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، في نحو 5 دول وسمحت بإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.