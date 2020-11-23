شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مبشرة عن لقاح كورونا: فاعلية «أسترازينيكا» قد تصل إلى 90% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شركة أسترازينيكا اليوم الاثنين، إن فاعلية لقاحها للوقاية من فيروس كورونا المستجد قد تصل إلى نحو 90 بالمئة ودون أي أثار جانبية خطرة بما يمنح العالم أداة إضافية مهمة لوضع حد للجائحة.

وأظهرت بيانات تجارب مراحل متقدمة في بريطانيا والبرازيل أن اللقاح الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أوكسفورد تصل فاعليته إلى 90 بالمئة في الوقاية من كوفيد-19 إذا تم التطعيم بنصف جرعة في البداية ثم جرعة كاملة وبينهما شهر على الأقل.

وتعتمد درجة فاعلية اللقاح على اختلاف طريقة إعطاء الجرعات، إذ أظهرت طريقة أخرى في التطعيم فاعلية نسبتها 62 بالمئة، إذا تم التطعيم بجرعتين كاملتين يفصلهما شهر على الأقل وبالتالي أظهر التحليل المجمع للبيانات من طريقتي التطعيم متوسط فعالية 70 بالمئة للحماية من الفيروس.

وقالت الشركة إن التجارب لم تكشف عن أي وقائع خطرة متعلقة بالسلامة وكان تحمل المشاركين له جيدا في طريقتي التطعيم، وقالت بام تشنغ المديرة التنفيذية للعمليات في شركة أسترازينيكا اليوم الاثنين إن الشركة سيكون لديها 200 مليون جرعة بحلول نهاية عام 2020، وإن 700 مليون جرعة ستكون جاهزة على مستوى العالم بنهاية الربع الأول من عام 2021.

وأضافت في إفادة صحفية إنه سيتوفر في بريطانيا 20 مليون جرعة بحلول نهاية العام و70 مليون بنهاية الربع الأول من عام 2021، ووصف رئيس الوزراء البريطاني الأنباء بأنها «أخبار طيبة للغاية أن لقاح أوكسفورد أثبت فاعلية كبيرة لهذه الدرجة في التجارب».

وجاءت النتائج التي تظهر نطاق فاعلية بين 60 و90 بالمئة بعد أن نشرت شركات أمريكية منافسة نتائج أولية في الأسابيع الماضية تظهر فاعلية تفوق 90 بالمئة، وعلى الرغم من أن فاعلية لقاح أسترازينيكا أقل من فاعلية لقاحات شركات أمريكية منافسة إلا أن خبراء الصحة يقولون إن البيانات ستعزز الثقة في فرص النجاح في تطوير عدة لقاحات للوقاية من المرض بطرق مختلفة إذ أن العالم سيحتاج للكثير من اللقاحات للوفاء بالطلب العالمي.

وحذر علماء من اعتبار انخفاض نسبة فاعلية لقاح أسترازينيكا مقارنة بلقاحات شركات أخرى مثل مودرنا وفايزر دليلا على أنه سيكون أقل نفعا. وأظهرت التجارب المتقدمة أن فاعلية لقاحي الشركتين في حدود 95 بالمئة.

وقال داني ألتمان أستاذ المناعة في إمبريال كوليدج في لندن «بالنسبة للصورة الأكبر، أعتقد أنه بمرور عام من الآن سنكون قد استخدمنا اللقاحات الثلاثة بنسبة حماية تصل إلى 90 بالمئة وسنكون أسعد حالا كثيرا من الآن».