شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة من العلامات تساعد في الكشف المبكر عن السرطان في هذا الجزء من الجسم والان مع التفاصيل

الإثنين 23 نوفمبر 2020 كشفت المؤسسة البريطانية لصحة الفم عن مجموعة العلامات تساعد في الكشف المبكر عن السرطان في هذا الجزء من الجسم.

ونصح المختصون بحسب روسيا اليوم بالانتباه إلى المشاكل التالية التي قد تدل على الإصابة بالسرطان: - كتل وانتفاخات وأورام في الرأس والرقبة. - بقع حمراء وبيضاء على اللسان، ونتوءات وتقرحات إذا استمرت لأكثر من ثلاثة أسابيع. - نتوءات وانتفاخات وتورمات، وبقع حمراء وبيضاء على الخدين من الداخل. -تورم وانتفاخ على اللثة. - بقع حمراء وبيضاء على الشفتين. وقال رئيس المؤسسة نايجل كارتر: "إذا لاحظتم أي شيء غير عادي في محيط الفم يجب حتما مراجعة طبيب الأسنان أو الطبيب المعالج". وأضاف إنه من المهم اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة، لأن ذلك يزيد من فرص الشفاء التام.

كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة من العلامات تساعد في الكشف المبكر عن السرطان في هذا الجزء من الجسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.