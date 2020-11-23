لقاح أكسفورد ضد كورونا ينافس بفاعلية 70%

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت شركة أسترازينكا إن لقاح كورونا الذي طورته بالتعاون مع جامعة أكسفورد أظهر متوسط فعالية 70% للحماية من الفيروس في شريحتين دراسيتين.

وأكدت الشركة في بيان، أن اللقاح قد يكون فعالا بنسبة 90% في إطار نظام جرعة واحدة.

اللقاح أقل إقناعاً من لقاحي فايزر/بايونتيك ومودرينا اللذين تتجاوز فعاليتهما نسبة 90%، إلا أنه يستخدم تقنيةً تقليدية أكثر من اللقاحين المنافسين، ما يجعله أقلّ كلفةً وأكثر سهولةً للتخزين إذ إنه لا يحتاج إلى الحفظ في درجة حرارة منخفضة.

وتعتبر الشركة في البيان أن لقاحها "فعّال بشكل كبير" للوقاية من المرض خصوصاً أنه لم يصب أي مشارك في التجارب بأية أنواع حادة من المرض ولم يُنقل أحد إلى المستشفى.

وتتعلق النتائج الأولية بتجارب تشمل أكثر من عشرين ألف شخص بينهم 131 أُصيبوا بالمرض.

في التفاصيل، ترتفع فعالية اللقاح لدى مجموعة أولى من الأشخاص تلقوا نصف جرعة ثمّ بعد شهر جرعة كاملة، وتتراجع الفعالية إلى 62% لدى مجموعة أخرى تلقت جرعتين يفصل بينهما شهر.

ولا تعطي مجموعة الأدوية مزيداً من التفاصيل لشرح هذا الفارق في الفعالية.

في المجمل، تشمل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية واسعة النطاق على ستين ألف شخص في العالم، وأُجريت أيضاً في الولايات المتحدة واليابان وروسيا وجنوب إفريقيا وكينيا وأميركا اللاتينية.

وتشير الشركة البريطانية إلى أنها ستقدم بسرعة هذه النتائج إلى السلطات بهدف الحصول على موافقة أولية.

ونقل البيان عن مدير عام أسترزينيكا باسكال سوريو قوله إنه بفضل "سلسلة توريد بسيطة"، سيكون اللقاح "متاحاً ومتوفراً في كافة أنحاء العالم".

وتقول المجموعة إنها تتقدم بسرعة في التصنيع المرتقب لثلاثة مليارات جرعة التي ستكون متوفرة في العام 2021.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك لشبكة "سكاي نيوز" إنه "سعيد جداً" بهذا النبأ الذي يُعتبر "مشجعاً".

وأضاف "من المهمّ أن تدرس الهيئة الناظمة المستقلة (في بريطانيا)، الوكالة الناظمة للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، المعطيات وتتحقق من أن (اللقاح) فعّال وآمن" مشيراً إلى أن "هذا اللقاح الذي تم تطويره هنا (في المملكة المتحدة) أسهل للتخزين من لقاح فايز لأنه لا يحتاج إلى الحفظ في حرارة 70 درجة مئوية تحت الصفر".