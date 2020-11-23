يونيسيف تعلن موعد توزيع ملياري جرعة من لقاح كورونا للدول الفقيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسيف"، الإثنين، توزيع نحو ملياري جرعة من اللقاحات لمكافحة مرض كوفيد- 19 للدول الفقيرة مطلع العام المقبل في عملية عملاقة.

وتزامن إعلان المنظمة التابعة للأمم المتحدة مع تعهد قادة العالم، الإثنين، ضمان التوزيع العادل للقاحات في قمة العشرين.



وقالت يونيسيف إنها تعمل مع أكثر من 350 شركة طيران وشحن لإيصال اللقاحات وأكثر من مليار إبرة إلى الدول الفقيرة، من بينها اليمن وأفغانستان وبوروندي، كجزء من برنامج "كوفاكس" (COVAX) العالمي لمكافحة الوباء.

وتقود جهود "كوفاكس" كل من شركة "GAVI" للقاحات ومنظمة الصحة العالمية وتحالف "المبادرات لمكافحات الأوبئة".





ويهدف البرنامج أساساً إلى منع حكومات العالم من احتكار اللقاحات والتركيز على منح اللقاح أولاً للأكثر عرضة في كل دولة.

وحتى قبل تفشي الجائحة التي سببها فيروس كورونا المستجد، كان هناك توزيع غير عادل للقاحات حول العالم، حيث حرم أكثر من 20 مليون رضيع من الحصول على اللقاحات التي من شأنها إنقاذ حياتهم من الأمراض المزمنة والموت والإعاقة، وفقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية.





ويعد دور يونيسيف أساسياً في برنامج "كوفاكس" كونها أكبر هيئة مسؤولة عن شراء اللقاحات في العالم، إذ تعمل روتينياً على شراء قرابة ملياري جرعة من لقاحات المناعة سنوياً نيابة عن حوالي 100 دولة.

وتتسابق شركات الأدوية ومراكز الأبحاث حول العالم للوصول إلى حل لكبح جماح فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 58 مليون شخص وتسبب بمقتل 1.3 مصاب، بينما أظهر لقاحا "فايزر" و"موديرنا" نتائج مبشرة، وبانتظار حصولهما على الموافقة للاستخدام الطارئ.