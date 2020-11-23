شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تخففى أعراض الحساسية عند طفلك وانتى فى البيت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حساسية الأنف من الأمراض المزعجة التى يتعرض لها الكثيرون وخصوصا الأطفال مما تؤثر على صحتهم وتعرضهم للخطر وخصوصا مع تغيير فصول السنة، حيث يصاب الطفل بالرشح وارتفاع درجة الحرارة وألم فى الجسم وحكة فى العين، وحسب ما ذكره موقع webmed فهناك بعض النصائح لتخفيف أعراض الحساسية عند الأطفال وهى:

الكمادات الساخنة والباردة

يمكن أن تنجح العلاجات المنزلية أيضًا فى تخفيف ضغط الجيوب الأنفية، ابدأى بغسل وجهه طفلك ثم ضعى كمادة دافئة على وجههم، أما على الأنف أو على الجبهة، فقط اسألهم أين يشعرون بالضغط. يمكن لقطعة قماش مبللة باردة أو كيس ثلج ملفوفة فى منشفة لفترة قصيرة أن تخفف حكة العين.

2:قطرات للعين

تهدئة حكة العيون باستخدام قطرات مرطبة للعين. يطلق عليهم أحيانًا اسم الدموع الطبيعية. لا تستخدم منتجات لعلاج "العين الحمراء" لأكثر من بضعة أيام لأنها يمكن أن تجعل العيون أسوأ، يمكنك أيضًا الحصول على قطرات العين من مضادات الهيستامين بدون وصفة طبية.

3:ماء مالح

بالنسبة للأنف المتهيجة، يمكنك رش الماء المالح المعقم فى فتحات أنف طفلك، يمكن أن يساعد أيضًا فى التخلص من حبوب اللقاح والغبار والوبر، قد يساعد حتى فى تخفيف المخاط.

4:مضادات الهيستامين

يمكن أن تساعد هذه الأدوية فى ترويض الحكة والعطس وسيلان الأنف والعيون الدامعة.

5:مزيلات الاحتقان

إذا تسببت الحساسية فى انسداد أنف طفلك، فجرّب مزيلًا للاحتقان، يمكن أن تجعل هذه الأدوية طفلك مفرطًا أو تسبب مشاكل فى النوم، لذلك من الأفضل عدم استخدامها لفترة طويلة. تأتى على شكل حبوب وسوائل وبخاخات - لكن لا تعطها بخاخ أنف لأكثر من 3 أيام.