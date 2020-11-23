شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة يُفضل تجنبها لمرضى الجيوب الأنفية لتقليل الالتهاب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : كشف باحثون عن عدة أطعمة تتسبب في زيادة التهاب الجيوب الأنفية ، ودعوا لتجنبها . وحدد الباحثون 7 أطعمة يمكنها أن تؤثر في أغشية الجيوب الأنفية ، مشيرين إلى أنها تساعد الجسم على إنتاج المزيد من المخاط . وقد اشتملت قائمة الأطعمة على : – الزبادي

– المشروبات الغازية

– الموز

– الأرز ( يفضل عدم تناوله ليلا)

– المأكولات الآسيوية

– اللحوم الحمراء

– الطماطم

كانت هذه تفاصيل خبر 7 أطعمة يُفضل تجنبها لمرضى الجيوب الأنفية لتقليل الالتهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.