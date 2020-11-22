تفاصيل خطة إسبانيا لتلقيح معظم سكانها ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأحد، أن استراتيجية إسبانيا للحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "تعطي نتائج".

وكشف سانشيز، تفاصيل خطة تلقيح معظم السكان العام المقبل.



وسجلت البلاد أقل من 400 إصابة بـ(كوفيد-19) من أصل 100 ألف نسمة في الأيام الـ14 الماضية، مقارنة مع 530 حالة في مطلع الشهر كما قال في مؤتمر صحافي بعد قمة لقادة مجموعة العشرين عقدت افتراضيا على مدى يومين.

وأوضح أن هذا دليل على أن إعلان حالة الطوارئ الشهر الماضي والذي سمح للحكومات الإقليمية بفرض قيود لمكافحة الفيروس مثل حظر تجول ليلي وقيود على السفر بين المناطق، أثبت فاعليته.

وقال إن "الاستراتيجية تعطي نتائج"، مضيفا أن إسبانيا تمكنت من خفض عدد الحالات بدون فرض إغلاق تام للمرة الثانية كما فعلت عدة دول أوروبية أخرى.

وكان سانشيز أعلن، الجمعة، خطة واعدة لتلقيح "جزء كبير جدا" من شعب إسبانيا البالغ 47 مليون نسمة، بحلول منتصف العام 2021.

وأوضح الأحد أن الحملة ستبدأ في يناير/كانون الثاني المقبل، وستشمل 13 ألف نقطة تلقيح في مختلف أنحاء البلاد.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن 14 مليون شخص تلقوا لقاح الإنفلونزا خلال 8 أسابيع فقط هذا العام، مقارنة مع 10 ملايين السنة الماضية.

وتابع سانشيز "القدرة التي تملكها خدماتنا الصحية الوطنية للتلقيح في فترة قصيرة، جيدة جدا بصراحة وتعطينا الثقة بأنه يمكننا تحقيق هذا الهدف الطموح".

وأضاف "لا يزال أمامنا أشهر صعبة للغاية لكن خارطة الطريق قد رسمت".

وقد تضررت إسبانيا بشدة من الوباء وسجلت أكثر من 1.5 مليون إصابة مؤكدة، وهي ثاني أعلى حصيلة في الاتحاد الأوروبي بعد فرنسا.

وتسبب الفيروس بوفاة 42,619 شخصا في إسبانيا، في رابع أعلى حصيلة بعد بريطانيا وايطاليا وفرنسا.