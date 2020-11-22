بطء محادثات تزويد الدول الفقيرة بلقاح كورونا.. ميركل "قلقة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأحد، "قلقها" حيال بطء المحادثات الهادفة لتزويد الدول الأكثر فقرا، بلقاح مضاد لوباء (كوفيد-19).

وصرحت ميركل للصحفيين في برلين، في ختام قمة مجموعة العشرين الافتراضية التي نظمتها السعودية: "سنرى الآن مع تحالف غافي لتأمين اللقاح متى ستبدأ هذه المفاوضات لأن ما يقلقني أنه لم يتم القيام بشيء حتى الآن".



وأكدت أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولا أخرى غنية وقعت اتفاقات مع مختبرات صيدلانية بهدف ضمان حصولها على اللقاحات.

وتعهّد قادة مجموعة العشرين، الأحد، ببذل كل الجهود لضمان وصول لقاحات فيروس كورونا المستجد إلى الجميع بطريقة عادلة، وتلبية "الاحتياجات التمويلية المتبقية" بشأن هذه اللقاحات.

لكن تحالف غافي الدولي الهادف إلى ضمان توزيع عادل للقاحات والأدوات الطبية لا يزال يحتاج إلى 3.8 مليارات دولار.

وسبق أن تعهدت ألمانيا بدفع 500 مليون يورو للبرنامج العالمي للتلقيح (كوفاكس) الذي يشارك تحالف غافي في إدارته.

وأضافت ميركل "الأكثر أهمية بالنسبة إلي هو أن يبدأ كوفاكس المفاوضات مع مطوري اللقاحات عبر استخدام المال الذي سبق أن جمعه، إنها الخطوة السليمة التي ينبغي القيام بها".