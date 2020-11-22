شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الحلبة على صحة الجسم.. تقى من الأمراض وتعالج مشكلات الجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نبات الحلبة له قيمة طبية كبيرة فى تعزيز صحة الجسم والوقاية من الامراض كما يساعد على زيادة حليب الامهات المرضعات وعلاج مشاكل الجهاز الهضمى، يمكن أن تزيد الحلبة من مستقبلات الأنسولين في كريات الدم الحمراء واستخدام الجلوكوز المحيطي مما يؤدي إلى تحسين وظائف البنكرياس، كما أن الحلبة لها خصائص دوائية مهمة حيث تحتوى على مضادات الأورام ، ومضادات الفيروسات ، ومضادات الميكروبات ، ومضادة للالتهابات ، وخافضة للضغط ، ومضادة للأكسدة.

وحسب ما ذكره موقع naturesvelvet تحتوي الحلبة على العديد من العناصر الغذائية الأساسية ، وهذا يساعد في جعلها من مضادات الأكسدة القوية، حيث تحتوي الحلبة أيضًا على ديوسجينين ، كومارين ، هيدروكسي-إيزلوسين ولوسين ، صابونين ستيرويد ، تيروسين ، بروتين ، فيتامينات ب المعقدة بما في ذلك الفولات ، الليسيثين ، الكولين ، إينوزيتول ، البيوتين ، الحديد ، الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان وكميات صغيرة من فيتامين ج وبيتا كاروتين .

ومن الفوائد الصحية لتناول الحلبة هى:

1:تساعد في السيطرة على مرض السكري

غالبًا ما يُنصح مرضى السكري بتضمين بذور الحلبة في نظامهم الغذائي بسبب الآثار الإيجابية التي يمكن أن تحدثها على صحتهم، أعطت الدراسات التي أجريت على تأثير بذور الحلبة على مرض السكري من النوع 2 نتائج إيجابية. وجد أن بذور الحلبة تساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم وتقليل مقاومة الأنسولين.

2:تحسين إنتاج حليب الثدي

استخدمت بذور الحلبة من قبل النساء لزيادة إنتاج حليب الأم في جميع أنحاء آسيا، تحتوي هذه العشبة على الاستروجين النباتي الذي يعزز إنتاج الحليب لدى الأمهات المرضعات، يبدو أن شرب شاي الحلبة يزيد من إمداد الأمهات بحليب الثدي ، مما يعزز زيادة الوزن عند الرضع.

3:يخفف من تقلصات الدورة الشهرية

يمكن أن تساعد بذور الحلبة أيضًا في تقليل آلام تقلصات الدورة الشهرية بالإضافة إلى الأعراض الأخرى المرتبطة بالحيض. تتمتع بذور الحلبة بخصائص مضادة للالتهابات ومسكنات ، ولهذا سعت الدراسات إلى التحقق من تأثيرها على الألم الناتج عن الدورة الشهرية وجد أن مسحوق بذور الحلبة يقلل بشكل كبير من الألم والأعراض مثل التعب والصداع والغثيان.

4:منع النوبات القلبية

بذور الحلبة لها تأثير كبير على صحة القلب والأوعية الدموية، يحمي القلب من التلف الشديد أثناء النوبة القلبية النوبات القلبية هي سبب رئيسي للوفاة ، وتحدث عند انسداد الشريان المؤدي للقلب تمنع بذور الحلبة المزيد من الضرر للقلب وتقاوم الإجهاد التأكسدي الذي يحدث أثناء النوبة القلبية.

5:تقليل الكوليسترول

أثبتت الدراسات أن بذور الحلبة تساعد في خفض مستوى الكوليسترول ، وخاصة الكوليسترول الضار أو LDL في أجسامنا. تحتوي بذور الحلبة على مادة الفلافونويد المسماة Naringenin التي تعمل على خفض مستويات الدهون في الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

6:علاج مشكلات الجهاز الهضمى

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أمراض المعدة ، يمكن أن تكون الحلبة علاج فعال لالتهاب المعدة وعسر الهضم، ويساعد في منع الإمساك وكذلك مشاكل الجهاز الهضمي الناتجة عن تقرحات المعدة. هذا لأنه منشط طبيعي للجهاز الهضمي.

7:تساعد في إنقاص الوزن

إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن ، فإن إضافة بذور الحلبة إلى نظامك الغذائي أمر لا بد منه.

8:حماية الكبد

ينظف الكبد جسمك من السموم، يمكن أن يكون لإصابة الكبد تأثير خطير على صحتك، أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض وظائف الكبد هو الإفراط في تناول الكحول ، وقد أظهرت الدراسات أن بذور الحلبة فعالة جدًا في السيطرة على تأثير الكحول على الكبد.