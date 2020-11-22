شكرا لقرائتكم خبر عن اللحوم ومنتجات الألبان ناقلات محتملة لفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتشر فيروس كورونا، العامل المسبب لمرض فيروس كورونا (COVID-19)، بشكل أساسى من خلال قطرات الجهاز التنفسى، وفى بعض الحالات، يكون الانتقال عبر الهواء ممكنًا، ولكن الآن يعتقد بعض العلماء أن الفيروس يمكن أن ينتشر من خلال المنتجات الغذائية.

أكد فريق من العلماء، على مخاطر المنتجات الغذائية الأساسية المختلفة، بما فى ذلك اللحوم ومنتجات الألبان والفواكه والخضروات والأطعمة الجاهزة، باعتبارها ناقلات محتملة من انتقال كورونا، وتبحث الدراسة، التى ظهرت فى مجلة Food Control، فى مخاطر المنتجات الغذائية الأساسية المختلفة كمركبات محتملة لانتقال كورونا.



الغذاء ونقل كورونا

اكتشف العلماء فى وقت مبكر من الوباء أن الفيروس يؤثر أيضًا على الجهاز الهضمى، بما فى ذلك المعدة والأمعاء الدقيقة والقولون.

قد يكون الأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى المعدة مثل التهاب المعدة الضمورى والحؤول المعدى المعوى عرضة للإصابة بعدوى COVID-19 الشديدة.

يعتقد الباحثون أن إضافة تدابير احترازية لمنع تلوث الأشخاص المصابين بالعدوى للمنتجات الغذائية المعروفة بحمل انتقال كورونا، وفد يمكن أن يساعد فى التخفيف من انتشار الفيروس. كما حث خبراء الصحة الناس على ممارسة نظافة الجهاز التنفسى، والتباعد الجسدى، ونظافة اليدين المنتظمة، وارتداء الأقنعة لمنع العدوى.

التعامل مع المنتجات الغذائية

على الرغم من أن بعض الدراسات أظهرت أن الإصابة بالفيروس من خلال الطعام أو تغليف المواد الغذائية تحمل مخاطر منخفضة، إلا أنه لا يزال من الضرورى اتخاذ تدابير وقائية.

يتمتع فيروس كورونا، باستقرار عالٍ فى ظروف بيئية معينة - خاصةً الطقس البارد والجاف - وقد لوحظ أنه يعيش على الأسطح (أو الأبخرة) لمدة تصل إلى 72 ساعة.

تكشف الأدلة أيضًا أن العدوى يمكن أن تحدث فى الخنازير والأرانب، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمتعاملى الطعام تلويث الأطعمة المختلفة، بما فى ذلك الخبز ومنتجات الألبان واللحوم والفواكه والخضروات وحتى مواد التعبئة والتغليف.

يجب أن يتم طهى الطعام فى درجات حرارة عالية تزيد عن 60 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة على الأقل، واقترح الفريق أيضًا تناول طعام غنى بالبروبيوتيك والمكونات النشطة بيولوجيًا يوميًا.

وفى الوقت نفسه، توصى منظمة الصحة العالمية أيضًا بغسل المواد الغذائية، مثل الفواكه والخضروات، بالماء والصابون قبل الاستهلاك، لإزالة مسببات الأمراض المحتملة. على الرغم من أن وكالة الصحة تعتقد أنه من غير الضرورى تطهير مواد تغليف المواد الغذائية، فمن الضرورى غسل اليدين بعد التعامل معها.