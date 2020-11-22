خبيرة: حيوانات المنك تهدد بموجة خطيرة من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت أنتشا بارانوفا الأستاذة بكلية بيولوجيا الأنظمة بجامعة جورج ميسون، إن حيوانات المنك المصابة بفيروس كورونا قد تثير موجة جديدة للوباء

وأكدت "بارانوفا"، عبر قناتها على موقع يوتيوب، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا في جسم المنك في الدنمارك أكثر خطورة، موضحة أن السلالة الجديدة المأخوذة من الحيوانات تختلف عن الأصل بأربع طفرات، ولهذا اكتسبت خصائص جديدة.



وترى بارانوفا أن "السلالة التي تتضمن هذه الطفرات قادرة على إفراز فيروسات أكثر، ما يعني أنها قادرة على الانتقال بين البشر بسرعة كمن يمشي حولهم.

وأضافت: "أسوأ شيء في الطفرة الجديدة ظهرت بعد تجربة معادلة الأمصال المأخوذة من الأشخاص الذين تعافوا من الشكل الأصلي لفيروس كورونا في بداية الوباء، ولاحظ العلماء أنه في معظم الحالات، لا تستطيع الأجسام المضادة من هذه الأمصال تحييد الفيروس المتحور".

وأكدت أن "هذا يعني أن المناعة المكتسبة ضد الفيروس الأصلي لا تحمي من فيروس المنك".