وزير الصحة الجزائري: نشهد موجة ثانية لكورونا.. ووفرنا 18 ألف سرير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الصحة الجزائري، عبدالرحمن بن بوزيد، إن بلاده تشهد موجة ثانية من وباء كورونا المستجد، مؤكدا أن الوضعية "مقلقة نوعا ما".

وأوضح "بن بوزيد" أن عدد الأسرة في المستشفيات المستقبلة لمرضى كوفيد -19 كافية، والأمر لا يستدعي فتح مستشفيات ميدانية، خاصة مع تم توفير أكثر من 18 ألف سرير و1500 سرير إنعاش لاستقبال مرضى الكوفيد.





وأضاف خلال استضافته في إذاعة "القناة الثالثة": "الإجراءات الاحترازية الحالية كافية، واستبعد تشديدها أكثر حاليا، والمستشفيات تسجل حاليا استشفاء 7800 مريض ما يعادل 42% من قدرة الاستيعاب الكلية، كما أن هناك 61% من أسرة الإنعاش جاهزة لاستقبال المرضى الجدد".

وقال إن مستشفيات العاصمة وتيزي وزو وسطيف تشهد ضغطا كبيرا، فيما سجلت ولايات أخرى 5 أو 6 مرضى يخضعون للعلاج ذات طاقة استيعابية تتراوح بين 200 و250 سريرا، موضحا أن مستشفى بئر طرارية بالعاصمة، الذي بلغ طاقته الاستيعابية كاملة في وقت لا يبعد مستشفى القطار سوى 3 كلم وبه 100 سرير جاهزة لاستقبال المرضى.