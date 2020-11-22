شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: 7 أساب لوجود الدم أثناء قضاء الحاجة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبيه، عن أسباب وجود دم أثناء قضاء الحاجة متعددة، كالتالي: • البواسير • رتوج القولون • خلل الاوعية الدموية • التهابات • مرض كرونز والقولون التقرحي • أورام • قلة تروية القولون وأضاف د. عبدالله الذيابي أن أفضل طريقة للتشخيص تختلف بحسب التاريخ المرضي.

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