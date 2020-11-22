طبيب إيطالي شهير: كورونا يمكن علاجه الآن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال طبيب إيطالي مخضرم إن مستشفيات إيطاليا تشهد ضغطاً أقل وفيروس كورونا المستجد أصبح الآن يمكن علاجه مقارنة بالربيع الماضي.

وأوضح البروفيسور ألبرتو زانجريلو، مدير مستشفى "سان رافاييلي" في ميلانو إن المستشفيات تشهد مرحلة جديدة منذ بضعة أيام، حيث أصبح عدد المرضى الذين يصلون المستشفى أقل وتعمل غرف الطوارئ بشكل أفضل، وفي الوقت نفسه يتزايد عدد المتعافين، لأن هذا مرض يتم علاجه.

وبشأن التقدم الكبير في عدد الإصابات بالفيروس التاجي في إيطاليا، يعترف زانجريلو أنه في الأسابيع الأخيرة كان هناك تدفق كبير للمرضى الذين يعانون من أعراض مرتبطة بكورونا في المستشفيات، وهو ظرف أجبر العديد من المرافق على إعادة تنظيم لوجستياتهم لإيجاد توازن بين أقسام كوفيد والخاصة بأمراض أخرى.





وتابع مدير مستشفى "سان رافاييلي" قائلاً: "كانت هناك أيام معقدة، لكننا نشهد الآن تطوراً مهماً أيضاً فيما يتعلق بأشد المرضى خطورة، فالعديد من الصور السريرية تتطور بشكل أفضل في وقت أبكر من الربيع الماضي".

ووفقاً للموقع الإيطالي، أكد المعهد العالي للصحة الإيطالي، الجمعة، أنه في الأسبوع الماضي كان هناك تباطؤ في عدد الإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19"، في إشارة إلى أن إجراءات الاحتواء التي فرضتها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها، لكن لاب د من توخي الحذر.

وقال سيلفيو بروسافيرو، رئيس المعهد العالي للصحة، تعليقاً على البيانات الواردة في التقرير الأسبوعي عن حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا في إيطاليا: "نأمل من خلال الاستمرار في إجراءات الحكومة أن نصل بها إلى مستوى من الهدوء، ولكن دون انتهاك لقواعد السلامة الصحية المعروفة".