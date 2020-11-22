أمريكا تعلن الموعد المتوقع لبدء التلقيح ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الولايات المتحدة، الأحد، عن الموعد المتوقع لبدء إطلاق برنامج عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس الفريق الأمريكي المكلف بتطوير لقاح كورونا منصف السلاوي، إنه من المتوقع أن يبدأ التلقيح ضد كورونا مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأضاف السلاوي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن "خطتنا تقضي بالتمكن من إرسال اللقاحات إلى مواقع التلقيح في غضون 24 ساعة من موعد موافقة" إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عليها.
وتابع: "لذا أتوقع أن يتم ذلك في اليوم الثاني من الموافقة عليها، أي في 11 أو 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل".
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