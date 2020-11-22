لأول مرة.. فرنسا ترصد عدوى "كورونا المنك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رصدت فرنسا للمرة الأولى وجود عدوى فيروس كورونا المستجد في مزرعة لحيوان المنك في جنوب غرب باريس.

وأعلنت وزارتا الصحة والزراعة والانتقال البيئي في فرنسا، في بيان الأحد، أنه صدر أمر بإعدام كل الحيوانات التي لا تزال موجودة وعددها نحو 1000، وإزالة المنتجات الصادرة عن هذه الحيوانات.



وأوضح البيان أن من بين المزارع الـ4 التي تعدها البلاد، هناك واحدة لم تسجل فيها إصابات، ولا تزال تحاليل تجري في الاثنتين الأخريين. وينتظر أن تصدر النتائج خلال الأسبوع الجاري.