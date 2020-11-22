ألمانيا تواجه موجة كورونا الثانية بتمديد "العزل العام"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسؤولان ألمانيان كبيران، الأحد، أن البلاد ستضطر لتمديد إجراءاتها الحالية لاحتواء جائحة فيروس كورونا إلى ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وفرضت ألمانيا إجراءات "عزل عام مخففة" لمدة شهر اعتبارا من الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لاحتواء موجة ثانية من الفيروس الذي يجتاح كثيرا من أوروبا، لكن أعداد الإصابات لم تنخفض.



وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتس لصحيفة "بيلد آم سونتاج" الأسبوعية: "كل شيء يشير إلى ضرورة تمديد القيود الحالية لبعض الوقت بعد 30 نوفمبر/تشرين الثاني".

وعلى الرغم من إغلاق الحانات والمطاعم، فإن المدارس والمتاجر ما زالت مفتوحة.

وقال زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا ماركوس سويدر لصحيفة "بيلد آم سونتاج" إن أفضل خطوة يمكن اتخاذها هي تمديد إجراءات العزل لمدة 3 أسابيع وهو ما يعني أن تنتهي يوم 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأضاف سويدر "انكسرت الموجة لكن لسوء الحظ عدد الإصابات الجديدة لا ينخفض. خلافا لذلك تستمر وحدات الرعاية الفائقة في التكدس مع تزايد عدد الوفيات".

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 918269، بعد تسجيل 15741 حالة جديدة.

وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 14022، بعد تسجيل 138 حالة وفاة جديدة.