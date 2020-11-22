"لقاح سينوفارم".. كيف يعمل ومدى فاعليته؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجاح كبير حققته شركة سينوفارم الصينية بعد تطعيم نحو مليون شخص باثنين من اللقاحات التجريبية لفيروس كورونا دون تسجيل أعراض جانبية.

العقاران التابعان للمجموعة الوطنية الصينية للأدوية (Biotec Group Sinopharm)، لم يرد عنهما أي ردود فعل سلبية أو خطيرة خلال التجارب السريرية بأي من الدول العشر التي خضع متطوعوها للحقن، ومن بينها الإمارات ومصر والمغرب والبحرين والأردن والأرجنتين وبيرو.



والعقاران اللذان سمحت الصين بإعطائهما لأشخاص في أوضاع "تعتبر ملحة"، مثل الدبلوماسيين والطلاب المبتعثين والفرق الطبية، أظهرت النتائج عدم إصابة أي منهم بالفيروس رغم سفرهم إلى أكثر من 150 دولة.

كيف يعمل؟





مجلة "The Lancet" الطبية قالت إن المصل المحتمل من "سينوفارم" هو لقاح معطل، أي يحتوي على الفيروس الذي تم إنشاؤه في المختبر ثم قُتل، وبالتالي فهو غير معد، وجرب على القوارض والأرانب والقرود دون أن يسبب أي آثار جانبية.

وجرى تصنيع اللقاح في معهد بكين للمنتجات البيولوجية التابعة لـ"CNBG"، بالاعتماد على سلالة فيروسية واحدة من مريض.

وطمأنت المجلة قراءها موضحة أن اللقاحات المعطلة لها تاريخ في الاستخدام الناجح، وهي تكنولوجيا معروفة استخدمت في صنع لقاحات لأمراض مثل الإنفلونزا والحصبة وداء الكلب، لكنها لا توفر مناعة قوية مثل اللقاحات الحية، لذلك قد يكون من الضرورى تناول عدة جرعات بمرور الوقت.

ووفقا لنتائج دراسة أجريت على 1120 شخصا ممن حصلوا على اللقاح، فإن جميع المتطوعين كونوا أجساما مضادة تقاوم العدوى الفيروسية بعد 4 أسابيع من الحقن، ولمن تزيد أعمارهم على 60 عامًا كان بعد 7 أسابيع من الحقن.

وذكرت الشركة المصنعة أنه من المحتمل أن يوصى بأخذ جرعتين من اللقاح بفاصل 28 يوما، لأن الأولى توفر حماية بنسبة 97% فقط، لذا فإن التطعيم بجرعتين يرفع نسبة الحماية إلى 100%.

مدى فاعليته؟





أجرت "Sinopharm"، تجارب سريرية للمرحلة الثالثة من اللقاح شملت نحو 60 ألف شخص في 10 دول، بعد إجراء المرحلة الأولى والثانية على 100 ألف متطوع في الصين.

وقال رئيس شركة "Sinopharm"، يانغ شياو مينج، في مؤتمر صحفي مؤخرا، إنهم أجروا مراجعة لجزء من البيانات المرحلة الثالثة للتجارب على اللقاحين مؤخرا، وكانت النتائج جيدة.

وأضاف: "في الاستخدام الطارئ، استخدمناه على ما يقرب من مليون شخص ولم نتلق أي تقارير عن ردود فعل سلبية أو خطيرة، وقليل منهم فقط لديهم بعض الأعراض الخفيفة".

بينما كشفت مجلة "The Lancet" الطبية عن نجاح اللقاح الصيني في تحقيق استجابة مناعية وآمنة بعد فحص نتائج التجارب السريرية للمرحلتين الأولى والثانية.

وقالت المجلة العلمية، في تقرير لها: "تم إعطاء أكثر من 600 من البالغين الأصحاء حقنة تسمى BBIBP، ولم يعاني أياً منهم من رد فعل سلبي، وكان ألم الحقن هو الأكثر شيوعًا".

وأضافت: "أنتج جميعهم أجساما مضادة مثبتة ضد فيروس كورونا"، لكنها لم تشر إلى ماهية اللقاح، إذ تمتلك سينوفارم لقاحين مرشحين في المراحل النهائية.

وأوضحت أن البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا استغرقوا وقتًا أطول لتعزيز المناعة، لكنهم كانوا في أمان كامل من الآثار الجانبية للقاح.

بينما كشفت دراسة لمجلة "JAMA NETWORK" الطبية حول تأثير لقاح "سينوفارم"، أنه حفز بشكل فعال إنتاج الأجسام المضادة وكون استجابات قوية ضد الفيروس.

وقالت: "اللّقاح الصّيني أثبت قدرة كبيرة على التّحمل مع عدم وجود تأثيرات سلبية خطيرة مرتبطة به".

من تلقى اللقاح؟





داخل الصين، تم حقن العديد من المديرين التنفيذيين لشركة "Sinopharm"، والشركات التابعة لها باللقاحات المعطلة، بموجب خطة الاستخدام الطارئة، فضلا عن الدبلوماسيين والموظفين والطلاب المسافرين للخارج والفرق الطبية وعاملي البناء.

وبعض أولئك الذين تلقوا اللقاح هم موظفون في شركة البترول الوطنية الصينية وشركة البتروكيماويات الصينية وشركة هواوي العملاقة للتكنولوجيا.

وفي الدول العشر التي يجرى فيها التجارب السريرية للقاح منذ يوليو/تموز، جرى تطعيم العديد من الشخصيات البارزة، في الإمارات حصل العديد من المسؤولين عليه أبرزهم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ومنحت الإمارات موافقة طارئة لاستخدام لقاح "سينوفارم" للعاملين في القطاع الصحي، بعدما أكد وزير الصحة عبدالرحمن العويس أن نتائج الدراسات أظهرت أن اللقاح آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية وتوليد أجسام مضادة للفيروس.

الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في الإمارات قالت إن اللقاح سيكون متاحا لأبطال خط الدفاع الأول المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس، مشيرة لعدم رصد آثار جانبية خطيرة للقاح بعد اختباره على 31 ألف متطوع.



وأوضحت نوال الكعبي، رئيسة اللجنة الوطنية السريرية لفيروس كورونا في الإمارات، أن التجربة ستشمل إعطاء جرعتين بفارق 3 أسابيع على أن تتم متابعة المتطوعين لمدة عام.



وقالت إن أعمار المتطوعين بين 18 و60 عاما، مع استبعاد من يعاني حالة مرضية خطيرة أو سبق إصابته بكورونا، مشيرة إلى رصد أعراض جانبية بسيطة أبرزها الشعور بالألم في منطقة الحقن، وإعياء أو صداع بسيط.

وهناك تجارب تجرى على الآلاف في دول أخرى، وحسب وسائل إعلام مغربية فإن نحو 600 متطوع شاركوا في تجارب اللقاحين أو واحد منهما.

كما أعلنت مجموعة بيوتك أن مجموع من جربوا اللقاحين في الإمارات والبحرين ومصر أكثر من 50 ألف متطوع.

متى يطرح؟





ليو جينغ تشن، رئيس مجموعة "سينوفارم"، قال في تصريحات صحفية مؤخرا، إن لقاح "كوفيد -19" المعطل الذي طورته مجموعته سيطرح في السوق بحلول نهاية هذا العام, مضيفا بأن إجراءات مراجعة التسويق ستبدأ بعد اكتمال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في الخارج.

وأوضح أن شركة سينوفارم ستنتج نحو 100 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية العام، فضلا عن قدرتها على إنتاج مليار جرعة في عام 2021.

وذكر أن الشركات المصنعة ستكون قادرة على إنتاج 220 مليون جرعة من اللقاح سنويًا، مشيرا إلى أن التجارب الأولية أظهرت أن الأشخاص قد يحتاجون لجرعتين أو ثلاث حتى تكون فعالة.

وكشفت وسائل إعلام رسمية بالصين أن لقاح "سينوفارم" المحتمل لعلاج فيروس كورونا لن يكلف أكثر من ألف يوان، أي 144 دولاراً، للجرعتين.