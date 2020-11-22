شكرا لقرائتكم خبر عن «تسريب الهواء».. خطر يلاحق رواد محطة الفضاء الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لا يزال صدع نشأ في ممر وسطي معزول يؤدي إلى قطاع «زفيزدا» الفضائي الروسي يسرب الهواء إلى خارج المحطة الفضائية، وذلك منذ اكتشافه منتصف أكتوبر الماضي.

وأبلغ رائد الفضاء الروسي، سيرغي ريجيكوف، مركز إدارة الرحلات الفضائية عن استمرار تسرب الهواء، وفقًا لروسيا اليوم. وقال إن ضغط الجو في الممر الوسطي المذكور انخفض من 723 ملم إلى 685 ملم من الزئبق، فيما لم يتمكن رائد الفضاء تحديد فترة زمنية انخفض خلالها ضغط الجو.

وقام رواد الفضاء الثلاثاء 17 نوفمبر، بتركيب رقعة جديدة على تصدع يسرب الهواء من المحطة.

وقال ناطق باسم مؤسسة «روسكوسموس» الفضائية الروسية مؤخرًا، إن رواد الفضاء الروس سيجرون بعد تركيب الرقعة قياسات ستساعدهم في القضاء على سبب التسرب لاحقا.

يذكر أن أفراد الطاقم الروسي للمحطة الفضائية اكتشفوا في 15 أكتوبر الماضي تصدعا يتسرب عبره الهواء إلى خارج المحطة، وقالوا إنه عبارة عن خدش غير مستقيم بطول سنتيمترين أو 3 سنتيمترات.

يذكر أن تسربًا آخر كان أفصح عنه في سبتمبر الماضي وصف بأنه «أعلى من المستويات الطبيعية»، وفقًا لرويترز، لكنه لا يمثل أي خطر على الطاقم الروسي الأميركي بالمحطة.