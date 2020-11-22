شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ مناعة ينصح باتباع 6 طرق احترازية لمواجهة تطورات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خبير المناعة، أن فيروس كورونا فى الموجة الثانية سيتضاعف ويصبح أشرس من الموجة الأولى، مشيرًا إلى أن زيادة أعداد المصابين فى الفترة الأخيرة ى دول العالم، تنبىء عن زيادة قوة الفيروس التاجى فى الموجة الثانية.

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس: "ما زالت الأبحاث تسجل كل التحولات التى يمر بها الفيروس حتى يتم التأكد أن هناك تغيير لمعدل الإصابة، ولكن حتى الأن لا يوجد دلائل علمية على تغيير معدل الإصابة أو شدتها ولكن سبب زيادة اعداد الإصابة بالفيروس التاجى هو عدم الالتزام بالقواعد الوقائية المعتادة وإهمال الكثيرون بارتداء الكمامة وغسل اليدين واستخدم الكحول".

وأضاف الدكتور أشرف عقبة، أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الإنسان بأعراض مختلفة وهذه الأعراض غير محصورة على الجهاز التنفسى فقط ولكن يمكن أن تحدث إصابات الفيروس وتكون الأعراض مختلفة وحاليا تم تسجيل أعراض فيروس كورونا جديدة مثل " فقدان الشم والتذوق، احتقان العين، وأعراض الجهاز الهضمى مثل الم البطن والقيء والإسهال".

ونصح الدكتور أشرف عقبة باتباع الإجراءات الوقائية وحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية فإن طرق الوقاية من فيروس كورونا تعتمد على:

1:الاهتمام بارتداء الكمامة دائما.

2:عدم لمس الوجه والعينين .

3:غسل اليدين بالمياه والصابون باستمرار ولمدة 20 ثانية.

4:استخدام الكحول المعقم .

5:اتباع إجراءات التباعد الاجتماعى.

6:عدم تبادل الأدوات الشخصية من شخص لأخر.